Актор серіалу «Голова» Дмитро Гирявець розповів про зйомки інтимних сцен

Дмитро Гирявець з серіалу «Голова» про перспективну молодь та українське село пригадав свої перші поцілунки в кадрі та поділився, як до цього зараз ставиться його наречена.

У дитинстві на цих сценах батьки закривали нам очі. А в дорослому віці щоразу хочеться перемотати та подивитися їх повтор. Йдеться про сцени кохання. Як знімають інтим чи поцілунки у фільмах та серіалах – одне з найпоширеніших запитань від глядачів. Пропонуємо почути відповідь на нього з перших вуст. Про досвід зйомок романтичних кадрів розповів актор серіалу «Голова» на Новому каналі Дмитро Гирявець.

Найголовніше – повага до себе та партнера. Тож перед зйомкою сцени з поцілунком не варто їсти шаурму з часником, – сміється Діма. – А якщо серйозно, то хоч як би це звучало, але до відвертих сцен актори ставляться легко та без особливого сорому. Так само, як до всіх інших. Це професія! Якщо в мене є задача зіграти любов, я це роблю. Потрібно створити картинку, в яку ти сам потім маєш повірити. Такі думки в голові під час налаштування на зйомку. Скажу чесно, коли дивився перший сезон «Голови», і там був поцілунок Богдана (персонаж, якого грає Дмитро. – Прим. ред.) з його Полею (роль виконаує Марія Стопникю – Прим.ред.), то я не ідентифікував себе зі своїм персонажем. В кадрі не Діма Гирявець, а Бодя і його симпатія до Полі.

Дмитро Гирявець та Марія Стопник / Пресслужба Нового каналу

Діма каже, що поведінка в кадрі або на сцені під час інтимних сцен залежить навіть не від досвіду, а від самого актора.

Вперше на виставі я поцілувався ще під час навчання. Це було дуже легко. Ми одне одного добре знали, дружили, тому цілуватися на сцені було, як то кажуть, по приколу, – пригадує актор. – А в серіалі мій перший поцілунок був з дуже досвідченою акторкою. Та хоч як дивно, я себе в той момент відчував впевненішим та сильнішим. Все тримав під контролем. Тоді зрозумів, що некомфортно, коли ти розумієш, що це частина професії, а партнер починає соромитись. Тому можу сказати, що тут справа не так в багажі за плечима, як у відношенні до роботи в цілому.

Ще одне цікаве та поширене запитання від глядачів – як кохані акторів ставляться до романтичних сцен у кіно. Не секрет, що Діма Гирявець нещодавно заручився. Його наречена Іра – не з кіносфери. Тому дуже цікаво, що дівчина думає про цю складову акторської професії.

Я запитав: «Тобі нормально буде таке дивитись?» Вона відповіла: «Звісно». Тоді я зрозумів, що у нас повна довіра та розуміння, – розповідає Гирявець. – Попри те, що кохана знає, що я люблю дівчат (сміється). Маю на увазі – дивитися на них та спілкуватися з ними. Але вона впевнена, що на цьому все закінчиться і в жодному разі не перейде кордони. І я їй дуже вдячний за цю лояльність. Кохаю!

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