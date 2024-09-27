Дмитро Вівчарюк поділився дитячими спогадами та розповів, як звик святкувати день народження

Актор серіалу «Зв’язок» Дмитро Вівчарюк відзначає ювілей.

Він талановитий, багатогранний та завжди усміхнений. Коли Дмитро Вівчарюк з’являється на знімальному майданчику, можна гарантувати одне: для решти акторів та знімальної групи день пройде в позитивній та невимушеній атмосфері. 28 вересня Дмитро відзначає день народження. Йому виповнюється 35 років.Напередодні свята актор поділився зворушливими спогадами та мріями, а також розповів, який подарунок йому запам’ятався найбільше.

«Моя покійна бабуся Ніна завжди дарувала мені на день народження 50 гривень. Враховуючи, що я народився 1989 року, то в ті часи це були величезні гроші. Ділився ними з мамою, і вона щось завжди мені купляла, – згадує Дмитро Вівчарюк. – Я народився у багатодітній родині, нас шестеро в сім'ї. Ми не шикували, але не скажу, що в дитинстві був чимось обділений. Батьки викручувалися, знаходили якісь можливості, тому на день народження у нас завжди був накритий стіл. Я дуже рідко запрошував друзів, у школі пригощав усіх цукерками. А відзначали сім’єю. Звичка святкувати в родинному колі лишилася й зараз. Мені не подобаються гучні гуляння, просто люблю, щоб поруч були ті люди, які тебе розуміють з пів слова, інколи навіть можна не говорити».

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Що таке справжні цінності, Дмитро зрозумів ще в дитинстві, яке згадує з неймовірною теплотою. Особливо запам’ятався вчинок, який для Діми та його братів і сестер зробив батько.

«Не пам’ятаю, чи цей подарунок був мені на день народження, чи всім одразу. Тато накопичив гроші, по деталях усе скупив, і разом із сусідом вони зібрали комп'ютер. І ми по черзі, по пів години грали в ігри. З’явилася мотивація вчити уроки, – зі сміхом розповідає Дмитро. – Зараз мій ідеальний день народження був би тоді, коли я зібрав би всю родину: своїх дітей, братів, сестер, батьків, бабусю – мамину маму, і разом ми б поїхали кудись у Карпати. Там їли б смачні вареники, пили наливку й насолоджувалися красою України. Я вірю, що колись так воно й буде».

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