Дмитро Вівчарюк поділився дитячими спогадами та розповів, як звик святкувати день народження

Ексклюзив 27 вересня 2024 18:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Дмитро Вівчарюк поділився дитячими спогадами та розповів, як звик святкувати день народження
Актор Дмитро Вівчарюк
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Зв’язок» Дмитро Вівчарюк відзначає ювілей.

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Він талановитий, багатогранний та завжди усміхнений. Коли Дмитро Вівчарюк з’являється на знімальному майданчику, можна гарантувати одне: для решти акторів та знімальної групи день пройде в позитивній та невимушеній атмосфері. 28 вересня Дмитро відзначає день народження. Йому виповнюється 35 років. 
Напередодні свята актор поділився зворушливими спогадами та мріями, а також розповів, який подарунок йому запам’ятався найбільше. 

«Моя покійна бабуся Ніна завжди дарувала мені на день народження 50 гривень. Враховуючи, що я народився 1989 року, то в ті часи це були величезні гроші. Ділився ними з мамою, і вона щось завжди мені купляла, – згадує Дмитро Вівчарюк. – Я народився у багатодітній родині, нас шестеро в сім'ї. Ми не шикували, але не скажу, що в дитинстві був чимось обділений. Батьки викручувалися, знаходили якісь можливості, тому на день народження у нас завжди був накритий стіл. Я дуже рідко запрошував друзів, у школі пригощав усіх цукерками. А відзначали сім’єю. Звичка святкувати в родинному колі лишилася й зараз. Мені не подобаються гучні гуляння, просто люблю, щоб поруч були ті люди, які тебе розуміють з пів слова, інколи навіть можна не говорити».

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

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Що таке справжні цінності, Дмитро зрозумів ще в дитинстві, яке згадує з неймовірною теплотою. Особливо запам’ятався вчинок, який для Діми та його братів і сестер зробив батько. 

«Не пам’ятаю, чи цей подарунок був мені на день народження, чи всім одразу. Тато накопичив гроші, по деталях усе скупив, і разом із сусідом вони зібрали комп'ютер. І ми по черзі, по пів години грали в ігри. З’явилася мотивація вчити уроки, – зі сміхом розповідає Дмитро. – Зараз мій ідеальний день народження був би тоді, коли я зібрав би всю родину: своїх дітей, братів, сестер, батьків, бабусю – мамину маму, і разом ми б поїхали кудись у Карпати. Там їли б смачні вареники, пили наливку й насолоджувалися красою України. Я вірю, що колись так воно й буде». 

Нагадаємо, 

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