Володимир Дантес розповів про кліп-збір з Віктором Ющенком

9 вересня 2024 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Володимир Дантес розповів про кліп-збір з Віктором Ющенком
Співак Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Коміки разом з учасником третього сезону шоу «єПитання» Володимиром Дантесом обʼєдналися з політиком заради донатів для ЗСУ.

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Гурт Badstreet boys, до складу якого входять Володимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр і Олег Свищ, славиться запуском благодійних зборів. Щоразу хлопці вигадують креативні способи отримати донати для наших захисників, зокрема й алюзії на відомі пісні. Так, нещодавно Badstreet boys створив українську версію хіта Елтона Джона, яка отримала назву «Це так». Але найбільше фанів вразило те, що до зйомок гумористичного кліпу доєднався третій президент України Віктор Ющенко! 

В кліпі він грає на роялі, змагається в армреслінгу з Василем Байдаком та обігрує в шахи Славу Кедра. В ефірі шоу «єПитання», яке виходить щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, Вова Дантес поділився подробицями зйомок з політиком. 

Ми дуже довго шукали номер Віктора Андрійовича. Але зараз, під час війни, немає нічого неможливого. Якщо це потрібно для наших захисників і захисниць, можна знайти друга чийогось друга, в кого є телефон помічників експрезидента, – каже Володимир Дантес. – Майже девʼять місяців ми вели перемовини. Але найголовніше: Віктор Андрійович погодився на всі запропоновані нами приколи. Хоча інколи було навіть лячно їх пропонувати (усміхається). Та після зйомок він сказав: «Якщо потрібно, давайте знімати ще щось. Мені дуже сподобалося!»

Коміки разом з Володимиром Дантесом / Пресслужба Нового каналу

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Кліп від Badstreet boys мав за мету не лише розважити, а й назбирати 7 млн грн на дрони для 3-ї ОШБ і ГУР та бус для ССО, щоб «знищити країну-гній». Українці зібрали потрібну суму за вісім днів! А за донат від 100 грн розігрували приз – мед від Віктора Ющенка. 

Нагадаємо, 

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