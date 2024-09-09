Володимир Дантес розповів про кліп-збір з Віктором Ющенком
Коміки разом з учасником третього сезону шоу «єПитання» Володимиром Дантесом обʼєдналися з політиком заради донатів для ЗСУ.
В кліпі він грає на роялі, змагається в армреслінгу з Василем Байдаком та обігрує в шахи Славу Кедра. В ефірі шоу «єПитання», яке виходить щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, Вова Дантес поділився подробицями зйомок з політиком.
Ми дуже довго шукали номер Віктора Андрійовича. Але зараз, під час війни, немає нічого неможливого. Якщо це потрібно для наших захисників і захисниць, можна знайти друга чийогось друга, в кого є телефон помічників експрезидента, – каже Володимир Дантес. – Майже девʼять місяців ми вели перемовини. Але найголовніше: Віктор Андрійович погодився на всі запропоновані нами приколи. Хоча інколи було навіть лячно їх пропонувати (усміхається). Та після зйомок він сказав: «Якщо потрібно, давайте знімати ще щось. Мені дуже сподобалося!»
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