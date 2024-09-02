Володимир Дантес розповів про тандем із зірковою наставницею «Неймовірних дуетів»

Учасник шоу «єПитання» Володимир Дантес розповів про особливий досвід у дуеті.

Вова Дантес розпочинав карʼєру з дуету, але вже майже 10 років виступає сольно. І за цей час створив чимало фітів, які не раз підкорювали українського слухача. Чого лише вартує збір-пісня, до якої долучили навіть третього президента України Віктора Ющенка! А дуетом цього літа назвали Вову Дантеса і Jerry Heil. Шанувальники заслухали хіт з наставницею талант-шоу «Неймовірні дуети» , яке Новий канал показує щосереди о 20:00, аж до дір.

За лаштунками «єПитання», під час перегляду якого глядачі грають разом з учасниками, Вова Дантес розповів про спільну роботу з Jerry Heil. А ще назвав світовий дует, яким захоплюється.

Співпраця з Jerry Heil була дуже продуктивною, адже ми зійшлися на багатьох творчих ідеях. Вже давно спілкуємося з Яною (справжнє імʼя артистки – прим. ред.). Знайомі ще з часів, коли вона писала мені пісні. Поновили спілкування, надсилаючи одне одному демки треків. Так і знайшли нашу спільну пісню, – каже Вова.

Jerry Heil та Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Улюблений дует капітана команди в «Хто знає?» (Новий канал) – це спільна робота вокаліста британського рок-гурт Queen Фредді Меркʼюрі разом з іспанською оперною співачкою Монсеррат Кабальє. А головним у створенні власних музичних тандемів для Вови є вміння чути та поважати одне одного.

Дуети – це завжди особливий досвід. Найважливішим у такій роботі є взаєморозуміння та повага до творчих ідей партнера. З Яною в нас не виникало проблем, оскільки кожен враховував ідеї іншого. Ми дослухалися до думок і фідбеків одне одного, – пояснює артист. – Тому в нас і вийшла класна робота.

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