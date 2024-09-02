Володимир Дантес розповів про тандем із зірковою наставницею «Неймовірних дуетів»
Учасник шоу «єПитання» Володимир Дантес розповів про особливий досвід у дуеті.
За лаштунками «єПитання», під час перегляду якого глядачі грають разом з учасниками, Вова Дантес розповів про спільну роботу з Jerry Heil. А ще назвав світовий дует, яким захоплюється.
Співпраця з Jerry Heil була дуже продуктивною, адже ми зійшлися на багатьох творчих ідеях. Вже давно спілкуємося з Яною (справжнє імʼя артистки – прим. ред.). Знайомі ще з часів, коли вона писала мені пісні. Поновили спілкування, надсилаючи одне одному демки треків. Так і знайшли нашу спільну пісню, – каже Вова.
Дуети – це завжди особливий досвід. Найважливішим у такій роботі є взаєморозуміння та повага до творчих ідей партнера. З Яною в нас не виникало проблем, оскільки кожен враховував ідеї іншого. Ми дослухалися до думок і фідбеків одне одного, – пояснює артист. – Тому в нас і вийшла класна робота.
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