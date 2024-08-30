Учаснику музичного шоу «Неймовірні дуети» довелося відстоювати вибір авторської пісні перед командою експертів.

Обрати пісню та оформити її звучання, поставити номер і знайти унікальний образ – в учасників «Неймовірних дуетів» є лише три дні на створення яскравої роботи з кумиром. У другому випуску талант-шоу, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, право виступати в суперфіналі виборювали підопічні Kola.

Полонити серця журі вдалося 18-річному Давиду Степаняну. Юнак пройшов складний шлях, і тепер не боїться заявити про себе всій Україні.

Мені дуже сподобався Давид. Він має органічний класний вигляд, а ще унікальний тембр і харизму, – зазначає Kola. – Під час перегляду відеовізитівки помітила, що йому було взагалі байдуже на оточуючих: сів на лавці, кричав, перехожі бігали на фоні, а він не звертав уваги. Обожнюю таких! А ще розумію, що в нього болить, і як він намагається передати це співом. Як на мене, у нас вийшла яскрава колаборація.

Неймовірні дуети: хто переміг у другому випуску / Пресслужба Нового каналу

Давид почав писати пісні ще в девʼять років. Однак батьки знайшли та спалили тексти, чим дуже демотивували його.

Взагалі рідним було байдуже на мене. Якось батько зламав мій телефон, бо побачив відео, на якому я фарбувався. Унікальність коштувала мені вирваного волосся, синців та шрамів, – відверто ділиться Давид Степанян. – А ще багато хто плутає мене з жінкою. Це породило в мені багато комплексів. Однак еволюція довела, що висот досягають ті, хто не боїться бути індивідуальністю. Тож моєю місією є наповнення таких же знедолених, як я. Хочу, аби вони знаходили в мені відповіді на певні питання, щоб усвідомлювали, що з будь-якої ситуації є вихід, та мали надію.

Неймовірні дуети: хто переміг у другому випуску / Пресслужба Нового каналу

Рідне місто співака-початківця – Маріуполь, який зараз перебуває під російською окупацією. На початку великої війни Давиду було лише 16 років.

Після повномасштабного вторгнення росія швидко вивозила українських дітей з окупованих міст. На жаль, я став жертвою депортації: мене силоміць відвезли до дитячого будинку на росії, – каже Давид. – Але це не зламало. Почав знову писати пісні в російському притулку. Я ненавидів, коли мене змушували йти на урок з «российской патриотичности». І це дало поштовх творити лише українською.

Неймовірні дуети: хто переміг у другому випуску / Пресслужба Нового каналу

Зараз учасник «Неймовірних дуетів» представляється псевдонімом David Glads. І мріє змінити той факт, що світ поки що знає його як Давида Степаняна. Вирішив розпочати саме з талант-шоу Нового каналу.

Я знав, що нам з Kola потрібно створити дует. Адже ті риси, які є в неї, також присутні в мені. У Kola світла енергетика. І, чесно кажучи, я вважаю її класною українською музичною «мамою», – з усмішкою додає співак. – Під час роботи над дуетом мені наголошували, що потрібна пісня, яка розкриє мене. Тому радили створити кавер. Однак я переконував кожного, зокрема і Kola, що хочу співати своє. Так, мої пісні не настільки потужні, бо пишу їх лише півтора року. Але це був мій єдиний шанс проявити себе в шоу.

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