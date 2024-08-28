Учасниця «Від пацанки до панянки» знялася у «Неймовірних дуетах»

28 серпня о 20:00 глядачі Нового каналу дізнаються, чий дует з Kola пройде до суперфіналу.

Вісім тижнів на Новому каналі – це вісім випусків «Неймовірних дуетів» з талановитими та яскравими співаками! Щосереди ми будемо спостерігати за становленням справжніх артистів, які готуватимуться до дуету з зірковим наставником. Допомагатимуть їм у цьому стилісти, постановники номеру, викладачі з вокалу, саунд-продюсери та ведучий «Неймовірних дуетів» Євген Таллер! У сьогоднішньому випуску талант-шоу ми побачимо двох найкращих учасників, яких обрала Kola.

Вмикайте Новий канал о 20:00 та дізнавайтеся, як вони виборюватимуть право виступити на одній сцені зі співачкою.

Прекрасно розумію хвилювання учасників, бо й сама безліч разів брала участь у кастингах. До слова, була на «Фабриці зірок», і неодноразово. Добре памʼятаю, як нервувала перед кожним відбором. Через це і хворіла, і сильно худнула. Тому зараз, коли я на місці тих, хто відбирає, дуже хочу зробити все для того, аби учасникам було легше. Щоб вони розуміли, що я на їхньому боці, – каже Kola. – До слова, мені неважливо, хто пройде далі – хлопець чи дівчина. Головне, аби вони були талантами!

Співачка Kola / Пресслужба Нового каналу

У «Неймовірних дуетах» випробувати себе вирішили не лише маловідомі співаки, а й зірка «Від пацанки до панянки» Іра Слюнько, яка виконала українську народну пісню. Хоча не лише її впізнала Kola.

Мені сподобався учасник, у якого очі розмовляли! Буває, хтось виходить на сцену і співає таку лірику, що всі в захваті від емоцій. Ще одна дівчинка заспівала проникливо, душевно й дуже технічно. І щиро дякую їй за вибір моєї пісні (усміхається). Також я впізнала одного з учасників, бо це мій друг. Одразу сказала йому «Так»! Знаю, як він співає, хоча пісня точно не його. Впевнена, що варто обирати композицію, яка по-справжньому розкриє виконавця, – додає артистка. – Попри складнощі, таки обрала двох учасників, з якими у нас має вийти класна колаборація. Від них йде така класна енергія! Позитивні, заряджені, готові до експериментів. Вірю, що в нас буде якісний енергообмін.

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