Учасниця «Від пацанки до панянки» знялася у «Неймовірних дуетах»
28 серпня 2024 13:05
Учасниця «Від пацанки до панянки» знялася у «Неймовірних дуетах»
Пресслужба Нового каналу
28 серпня о 20:00 глядачі Нового каналу дізнаються, чий дует з Kola пройде до суперфіналу.
Вмикайте Новий канал о 20:00 та дізнавайтеся, як вони виборюватимуть право виступити на одній сцені зі співачкою.
Прекрасно розумію хвилювання учасників, бо й сама безліч разів брала участь у кастингах. До слова, була на «Фабриці зірок», і неодноразово. Добре памʼятаю, як нервувала перед кожним відбором. Через це і хворіла, і сильно худнула. Тому зараз, коли я на місці тих, хто відбирає, дуже хочу зробити все для того, аби учасникам було легше. Щоб вони розуміли, що я на їхньому боці, – каже Kola. – До слова, мені неважливо, хто пройде далі – хлопець чи дівчина. Головне, аби вони були талантами!
Співачка Kola / Пресслужба Нового каналу
Мені сподобався учасник, у якого очі розмовляли! Буває, хтось виходить на сцену і співає таку лірику, що всі в захваті від емоцій. Ще одна дівчинка заспівала проникливо, душевно й дуже технічно. І щиро дякую їй за вибір моєї пісні (усміхається). Також я впізнала одного з учасників, бо це мій друг. Одразу сказала йому «Так»! Знаю, як він співає, хоча пісня точно не його. Впевнена, що варто обирати композицію, яка по-справжньому розкриє виконавця, – додає артистка. – Попри складнощі, таки обрала двох учасників, з якими у нас має вийти класна колаборація. Від них йде така класна енергія! Позитивні, заряджені, готові до експериментів. Вірю, що в нас буде якісний енергообмін.
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