Зірка «Голови» Дмитро Гирявець одружився
Виконавець однієї з головних ролей серіалу «Голова» Дмитро Гирявець поділився ексклюзивними деталями з весілля та розповів про сімейні плани на майбутнє.
Ми почали планувати весілля, щойно я зробив пропозицію. Між заручинами і весіллям – рівно чотири місяці. Освідчився я у квітні, а розписались у серпні, – каже актор. – Всією організацією займалась Ірчик. Вона в мене супермегакласна. Оскільки я постійно на зйомках, взяла на себе все – від найменших до найбільших деталей. Як справжня дівчинка, науявляла собі ідеальну картинку, і їй вдалося це реалізувати. Лише за місяць! Усі лаври їй (усміхається).
На весілля до Діми Гирявця завітали колеги та вже близькі друзі з серіалу.
Дуже прикольно, що на розписі була присутня моя серіальна дівчина – акторка Марія Стопник. Відчувалася дуже велика підтримка, – розповідає Дмитро. – А ввечері, на святкуванні, були інші актори з «Голови»: Женя Лісничий, Поліна Фролова, Іра Гришак. Це велика серіальна сім'я, яка зробила чималий внесок у позитивний настрій на весіллі. До речі, людей прийшло небагато, десь 15. Але було дуже тепло та щасливо. Це неймовірний кайф! Я не знав, що весілля може проходити саме так і з таким задоволенням. Радий, що пережив це. Сподіваюся, що це було вперше і востаннє у моєму житті (сміється).
У нас були келихи «Mr Голова» і «Mrs Голова». Якось я задля приколу сказав: «Тепер я – голова сім’ї». І кохана така: «Оооо, підходить, залишаємо». А в другому сезоні серіалу я ще й за сюжетом стаю головою, то це вдвічі правдиво. Оскільки Іра тепер моя законна дружина, то теж, виходить, голова! – з усмішкою ділиться Діма.
Медовий місяць пара не планує, оскільки має щільний робочий графік. Можливо, пізніше. А от про діток думають!
Існує чітке розуміння про фінансову відповідальність за малечу, тому активно працюємо над цим. Але готовність є давно, – зізнається Гирявець. – Скажу по секрету: якби Іра зараз була вагітна, я був би дуже щасливий!
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