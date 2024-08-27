Виконавець однієї з головних ролей серіалу «Голова» Дмитро Гирявець поділився ексклюзивними деталями з весілля та розповів про сімейні плани на майбутнє.

Гірко молодим! В День Незалежності актор серіалу «Голова» на Новому каналі Дмитро Гирявець узаконив стосунки з коханою. Відомо, що дружиною Діми стала дівчина Ірина. Вона не зі сфери шоу-бізнесу та кіно, але творча та креативна. Адже сама організувала свято, поки Діма весь час проводить на знімальному майданчику другого сезону «Голови».

Ми почали планувати весілля, щойно я зробив пропозицію. Між заручинами і весіллям – рівно чотири місяці. Освідчився я у квітні, а розписались у серпні, – каже актор. – Всією організацією займалась Ірчик. Вона в мене супермегакласна. Оскільки я постійно на зйомках, взяла на себе все – від найменших до найбільших деталей. Як справжня дівчинка, науявляла собі ідеальну картинку, і їй вдалося це реалізувати. Лише за місяць! Усі лаври їй (усміхається).

Зірка «Голови» Дмитро Гирявець одружився / Пресслужба Нового каналу

На весілля до Діми Гирявця завітали колеги та вже близькі друзі з серіалу.

Дуже прикольно, що на розписі була присутня моя серіальна дівчина – акторка Марія Стопник. Відчувалася дуже велика підтримка, – розповідає Дмитро. – А ввечері, на святкуванні, були інші актори з «Голови»: Женя Лісничий, Поліна Фролова, Іра Гришак. Це велика серіальна сім'я, яка зробила чималий внесок у позитивний настрій на весіллі. До речі, людей прийшло небагато, десь 15. Але було дуже тепло та щасливо. Це неймовірний кайф! Я не знав, що весілля може проходити саме так і з таким задоволенням. Радий, що пережив це. Сподіваюся, що це було вперше і востаннє у моєму житті (сміється).

Але не лише гостями весілля Діми та Іри було дотичним до серіалу «Голова».

У нас були келихи «Mr Голова» і «Mrs Голова». Якось я задля приколу сказав: «Тепер я – голова сім’ї». І кохана така: «Оооо, підходить, залишаємо». А в другому сезоні серіалу я ще й за сюжетом стаю головою, то це вдвічі правдиво. Оскільки Іра тепер моя законна дружина, то теж, виходить, голова! – з усмішкою ділиться Діма.

Зірка «Голови» Дмитро Гирявець одружився / Пресслужба Нового каналу

Медовий місяць пара не планує, оскільки має щільний робочий графік. Можливо, пізніше. А от про діток думають!

Існує чітке розуміння про фінансову відповідальність за малечу, тому активно працюємо над цим. Але готовність є давно, – зізнається Гирявець. – Скажу по секрету: якби Іра зараз була вагітна, я був би дуже щасливий!

Нагадаємо,