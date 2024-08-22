«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій
22 серпня 2024 13:10
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу
Ведучий квіз-шоу «Поле» Фіма Константиновський знову проводить розіграш малюнків. Цього разу – не своїх!
Так ведучий «Поля», премʼєра якого допоможе відволіктися від поганих новин, планує вирішити побутові проблеми шелтеру.
Мені завжди незручно відкривати збори не для військових. Взагалі нечасто роблю це, але зараз немає вибору. З 30 березня 2022 року я став частиною нереальної історії, тож несу відповідальність за дніпровський шелтер, – каже Фіма Константиновський. – Щоб не збирати просто так, я вирішив поділитися вміннями з нащадками та використати їхні художні таланти (усміхається). Діти перемалювали відомі картини, які я й виставляю на аукціон. Ви не уявляєте, яка це краса!
Пресслужба Нового каналу
Пресслужба Нового каналу
Пресслужба Нового каналу
Запевняю вас: картини – шик! Аукціон-битва триватиме до вечору пʼятниці, 23 серпня. 80% виручених коштів відправлю на шелтер, а 20% – маленьким авторам. Хоч це була моя ініціатива, але праця дітей теж має оплачуватися (усміхається). Орієнтовна сума, яку хотів би зібрати, – 100 тисяч гривень. Прошу підтримати збір ставкою чи репостом, – додає ведучий.
Пресслужба Нового каналу
Пресслужба Нового каналу
Пресслужба Нового каналу
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