Оля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу
На що Оля Цибульська не пошкодує грошей?
Учасниця 13-го сезону шоу «Хто зверху?», яке стартує 5 вересня о 20:00 на Новому каналі, розповіла про речі та процедури, за які їй подобається віддавати гроші.
Мені не шкода грошей. Адже це енергія, яка приходить і йде, а потім повертається до нас. До того ж мені подобається платити за хороші, якісні послуги, – зазначає Оля Цибульська. – З того, що люблю купувати, виокремлю доглядову косметику, красиве взуття і книги. Також я обожнюю ходити на масажі.
Такі маленькі радощі допомагають мені почуватися краще емоційно й відчувати себе привабливою. Адже я знаю: коли усміхаєшся, сум не впізнає і пройде повз, – каже співачка. – Та й взагалі дозволяю собі все: і помилки, і успіхи, і прокрастинацію. Мені важливо дбати про людину, яка зі мною від народження й до кінця. Сила жити так, як хочеш, зносить все і всіх, хто на це не здатен. Спробуйте на собі!
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