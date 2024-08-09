Оля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу

9 серпня 2024 15:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Оля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу
Співачка Оля Цибульська
Пресслужба Нового каналу

На що Оля Цибульська не пошкодує грошей?

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Шопінг є одним з найпоширеніших і найлегших способів покращити настрій. Однак дрібнички для побуту, косметика, гаджети, одяг і чи не щоденна чашка кави з кавʼярні можуть принести не лише насолоду, а й мінус на карті. З часом куплені на ентузіазмі речі вже нас не тішать, після чого ми даємо собі обіцянку, що більше не витратимо жодної копійки на зайве. Але єдине, на чому українцям точно не можна економити, – це донати, переконана виконавиця і ведуча Оля Цибульська

Учасниця 13-го сезону шоу «Хто зверху?», яке стартує 5 вересня о 20:00 на Новому каналі, розповіла про речі та процедури, за які їй подобається віддавати гроші. 

Мені не шкода грошей. Адже це енергія, яка приходить і йде, а потім повертається до нас. До того ж мені подобається платити за хороші, якісні послуги, – зазначає Оля Цибульська. – З того, що люблю купувати, виокремлю доглядову косметику, красиве взуття і книги. Також я обожнюю ходити на масажі.

Співачка Оля Цибульська / Пресслужба Нового каналу

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Ми фізично не можемо жити в постійних негативних емоціях. А звичні буденні справи, приємні дрібниці та допомога ЗСУ дають можливість впоратися з усім, що навалилося зараз, і можуть стати рятівниками психіки.

Такі маленькі радощі допомагають мені почуватися краще емоційно й відчувати себе привабливою. Адже я знаю: коли усміхаєшся, сум не впізнає і пройде повз, – каже співачка. – Та й взагалі дозволяю собі все: і помилки, і успіхи, і прокрастинацію. Мені важливо дбати про людину, яка зі мною від народження й до кінця. Сила жити так, як хочеш, зносить все і всіх, хто на це не здатен. Спробуйте на собі!

Нагадаємо, 

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