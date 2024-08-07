Телеканал СТБ спільно з ДСНС знімають гостросюжетну мелодраму «Кохання та полум'я» про героїв-рятувальників
Телеканал СТБ у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій розпочали виробництво 16-серійної гостросюжетної мелодрами «Кохання та полум'я».
Ми розпочинаємо історію, яка нікого не залишить байдужим і стане новою телевізійною подією від СТБ. Справжніми героями сьогодення можна захоплюватись не тільки в новинах – відтепер вони є героями нашого серіалу. Сильні, сміливі люди, які в умовах найбільшого ризику рятують найцінніше – життя. Але «Кохання та полум’я» не тільки про героїзм наших рятувальників. Насамперед, він про справжнє кохання, яке всупереч всьому запалює справжнє полум’я в серці. Ми віримо, що ця історія запалить і серця наших глядачів, – коментує генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ Катерина Шевелюк.
Аби забезпечити точність і достовірність зображення роботи рятувальників, творчу групу на знімальному майданчику та поза ним ретельно консультують спеціалісти ДСНС. В певних епізодах серіалу також з’являться справжні надзвичайники.
Головна ідея цього серіалу – показати наших співробітників такими, якими ми бачимо їх щодня: мужніми, сміливими, готовими ризикувати власним життям заради інших. Тут будуть абсолютно різні сцени, пов’язані з порятунком людей, тому для нас вкрай важливо, аби вони були відтворені саме так, як це відбувається в реальності. Впевнена, що для багатьох глядачів ці сцени вперше розкриють, як насправді виглядає наша робота, – зазначає начальниця Управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага.
Ми хочемо подякувати ДСНС за підтримку та допомогу, адже виробництво цього серіалу та його достовірність стали можливими завдяки їм. Вони глибоко залучені в процес на кожному його етапі, що допомагає нам разом створити історію, про яку говоритимуть усі, – зазначає Катерина Шевелюк.
Прем'єра серіалу «Кохання та полум'я» в ефірі СТБ відбудеться 2025 року.