Телеканал СТБ спільно з ДСНС знімають гостросюжетну мелодраму «Кохання та полум'я» про героїв-рятувальників

Телеканал СТБ спільно з ДСНС знімають гостросюжетну мелодраму «Кохання та полум'я»

Телеканал СТБ у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій розпочали виробництво 16-серійної гостросюжетної мелодрами «Кохання та полум'я».

Серіал «Кохання та полум'я» присвячено українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним.

Ми розпочинаємо історію, яка нікого не залишить байдужим і стане новою телевізійною подією від СТБ. Справжніми героями сьогодення можна захоплюватись не тільки в новинах – відтепер вони є героями нашого серіалу. Сильні, сміливі люди, які в умовах найбільшого ризику рятують найцінніше – життя. Але «Кохання та полум’я» не тільки про героїзм наших рятувальників. Насамперед, він про справжнє кохання, яке всупереч всьому запалює справжнє полум’я в серці. Ми віримо, що ця історія запалить і серця наших глядачів, – коментує генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ Катерина Шевелюк.

Зйомки серіалу «Кохання та полум'я» / Пресслужба каналу СТБ

Історія розпочинається за трагічних обставин. Під час прицільного ракетного обстрілу один із кращих рятувальників втрачає колег та рідного брата. Біль, розпач, жага покарати того, хто навів на пожежно-рятувальну частину, стають непереборною ціллю головного героя. Ворог має заплатити, але на шляху до справедливості буде безліч особистих протистоянь та кохання, яке не вдасться загасити.

Аби забезпечити точність і достовірність зображення роботи рятувальників, творчу групу на знімальному майданчику та поза ним ретельно консультують спеціалісти ДСНС. В певних епізодах серіалу також з’являться справжні надзвичайники.

Головна ідея цього серіалу – показати наших співробітників такими, якими ми бачимо їх щодня: мужніми, сміливими, готовими ризикувати власним життям заради інших. Тут будуть абсолютно різні сцени, пов’язані з порятунком людей, тому для нас вкрай важливо, аби вони були відтворені саме так, як це відбувається в реальності. Впевнена, що для багатьох глядачів ці сцени вперше розкриють, як насправді виглядає наша робота, – зазначає начальниця Управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага.

Зйомки серіалу «Кохання та полум'я» / Пресслужба каналу СТБ

Ми хочемо подякувати ДСНС за підтримку та допомогу, адже виробництво цього серіалу та його достовірність стали можливими завдяки їм. Вони глибоко залучені в процес на кожному його етапі, що допомагає нам разом створити історію, про яку говоритимуть усі, – зазначає Катерина Шевелюк.

Прем'єра серіалу «Кохання та полум'я» в ефірі СТБ відбудеться 2025 року.