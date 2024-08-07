Телеканал СТБ спільно з ДСНС знімають гостросюжетну мелодраму «Кохання та полум'я» про героїв-рятувальників

7 серпня 2024 19:39 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Телеканал СТБ спільно з ДСНС знімають гостросюжетну мелодраму «Кохання та полум'я» про героїв-рятувальників
Телеканал СТБ спільно з ДСНС знімають гостросюжетну мелодраму «Кохання та полум'я»
Пресслужба каналу СТБ

Телеканал СТБ у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій розпочали виробництво 16-серійної гостросюжетної мелодрами «Кохання та полум'я».

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Серіал «Кохання та полум'я» присвячено українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним.

Ми розпочинаємо історію, яка нікого не залишить байдужим і стане новою телевізійною подією від СТБ. Справжніми героями сьогодення можна захоплюватись не тільки в новинах – відтепер вони є героями нашого серіалу. Сильні, сміливі люди, які в умовах найбільшого ризику рятують найцінніше – життя. Але «Кохання та полум’я» не тільки про героїзм наших рятувальників. Насамперед, він про справжнє кохання, яке всупереч всьому запалює справжнє полум’я в серці. Ми віримо, що ця історія запалить і серця наших глядачів, – коментує генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ Катерина Шевелюк.

Зйомки серіалу «Кохання та полум'я» / Пресслужба каналу СТБ

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Історія розпочинається за трагічних обставин. Під час прицільного ракетного обстрілу один із кращих рятувальників втрачає колег та рідного брата. Біль, розпач, жага покарати того, хто навів на пожежно-рятувальну частину, стають непереборною ціллю головного героя. Ворог має заплатити, але на шляху до справедливості буде безліч особистих протистоянь та кохання, яке не вдасться загасити.

Аби забезпечити точність і достовірність зображення роботи рятувальників, творчу групу на знімальному майданчику та поза ним ретельно консультують спеціалісти ДСНС. В певних епізодах серіалу також з’являться справжні надзвичайники.

Головна ідея цього серіалу – показати наших співробітників такими, якими ми бачимо їх щодня: мужніми, сміливими, готовими ризикувати власним життям заради інших. Тут будуть абсолютно різні сцени, пов’язані з порятунком людей, тому для нас вкрай важливо, аби вони були відтворені саме так, як це відбувається в реальності. Впевнена, що для багатьох глядачів ці сцени вперше розкриють, як насправді виглядає наша робота, – зазначає начальниця Управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага.

Зйомки серіалу «Кохання та полум'я» / Пресслужба каналу СТБ

Ми хочемо подякувати ДСНС за підтримку та допомогу, адже виробництво цього серіалу та його достовірність стали можливими завдяки їм. Вони глибоко залучені в процес на кожному його етапі, що допомагає нам разом створити історію, про яку говоритимуть усі, – зазначає Катерина Шевелюк.

Прем'єра серіалу «Кохання та полум'я» в ефірі СТБ відбудеться 2025 року.

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