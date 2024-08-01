Ключі від правди: «1+1 Україна» знімає новий детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі

1 серпня 2024 19:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Ключі від правди: «1+1 Україна» знімає новий детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі

Телеканал «1+1 Україна» розпочав роботу над новим детективним серіалом «Ключі від правди» з Антоніною Хижняк у головній ролі.

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Це захоплююча історія про слідчу, яка попри труднощі намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата.

Після вбивства свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах, досвідчена слідча Валерія прагне знайти винних і відновити чесне імʼя рідної людини. Вона змушена звільнитися з органів, щоб продовжити розслідування самостійно. Валерія  влаштовується працювати у готель, куди ведуть сліди її власного розслідування. На перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу, проте за його дверима відбувається чимало таємничого.

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В головних ролях улюблені українські актори: зірка «Спіймати Кайдаша» та «Перших днів» Антоніна Хижняк та зірка «Довбуша» та «Кола омани» Сергій Стрельніков. Також до касту доєдналися Володимир Гладкий, якого глядачі бачили у серіалі «Катерина», відомий за роллю медбрата у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» Ярослав Шахторін, зірку серіалу «Моя улюблена Страшко» Сергія Кіяшко.

Серіал на замовлення «1+1 Україна» створює команда «Три-Я-Да Продакшн», відома за серіалами «Коло омани» та «Тільки живи».

 

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