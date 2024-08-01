Ключі від правди: «1+1 Україна» знімає новий детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі
Телеканал «1+1 Україна» розпочав роботу над новим детективним серіалом «Ключі від правди» з Антоніною Хижняк у головній ролі.
Після вбивства свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах, досвідчена слідча Валерія прагне знайти винних і відновити чесне імʼя рідної людини. Вона змушена звільнитися з органів, щоб продовжити розслідування самостійно. Валерія влаштовується працювати у готель, куди ведуть сліди її власного розслідування. На перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу, проте за його дверима відбувається чимало таємничого.
Серіал на замовлення «1+1 Україна» створює команда «Три-Я-Да Продакшн», відома за серіалами «Коло омани» та «Тільки живи».