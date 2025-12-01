Антоніна Хижняк розповіла про зйомки під обстрілом

Зірка серіалу «Зв’язок» Антоніна Хижняк стала учасницею нового випуску шоу «Хто зверху?» й у студії розповіла, чому не любить нічні зміни та як виховує сина.

Зйомки вночі давно перестали бути для українських акторів звичайною професійною рутиною. Часто вони перетворюються на випробування, пов’язані не лише з втомою, а й з небезпекою. Зйомки багатьох телепроєктів проходять у промислових зонах, адже для техніки та масових сцен потрібно багато простору.

Попри романтику кіношних історій, ці зйомки відбувається лише за офіційними правилами й дозволами. Знімальні групи завжди проходять погодження з військовою адміністрацією та відповідними службами, адже комендантську годину ніхто не скасовував.

Тому, якщо проєкт знімають вночі, команда зобов’язана лишатись всередині приміщення до самого ранку. Втім досить часто такі локації стають мішенню для російських атак. Одну з таких ночей пережила й відома українська акторка Антоніна Хижняк.

Пригадую, як під час нічної зміни, а це були зйомки новорічної комедії, почався обстріл Києва. Перші вибухи почули просто під час репетиції. І вся іронія була в тому, що ми мали знімати сцену, де всередині епізоду повинні були злякатися, – розповіла Антоніна Хижняк. – Тому домовилися про чіткий момент, коли це має статися. І коли йшла репетиція з камерами, над нами пролунав дуже потужний вибух. Але перша думка була: «Ми ж домовлялися, що нас злякають не в цьому місці!» І лише за кілька секунд зрозуміли, що це справжні вибухи, й побігли в укриття. Зйомки були у промзоні, тож «відбій» ми чекали разом із працівниками заводу понад чотири години.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Антоніна зізнається: організм реагує на такі навантаження гостро, але любов до професії допомагає триматися.

Це була моя друга нічна зміна поспіль. Я чесно завжди кажу, що не люблю працювати вночі. Після цих змін серце ще добу, а інколи й дві, калатає, і відчуття таке, ніби з похмілля, – зізнається Антоніна. – Але все одно люблю свою роботу, ролі та команди, з якими працюю. Це неймовірні люди, які попри важкий час та обставини все одно роблять свою справу. Вважаю, що саме в цьому – суперсила українців. Так, жахливі події переслідують нас щодня, але ми не здаємось, а й далі продовжуємо боротися завдяки нашим ЗСУ. Це найголовніше! Я щодня пам’ятаю, хто дає змогу виходити на роботу й робити улюблену справу, бо крім цього нічого більше в житті не вмію.

Акторка і сину намагається пояснювати реальність війни так, щоб виховати в ньому повагу до всіх, хто сьогодні захищає Україну.

Навіть коли я просто гуляю з дитиною чи воджу його на різні дитячі розваги, завжди наголошую: «Синочку, завдяки цим людям – нашим героям – ми можемо це робити». Не раз привозила його до різних пам’ятних місць. Вважаю, що важливо саме так виховувати дітей, – ділиться Антоніна. – Ми живемо в Україні, поблизу Києва, я працюю у столиці – і все це завдяки людям, які попри все героїчно захищають нашу країну. Особливу увагу хочу приділити родинам тих героїв і героїнь, які залишили дітей та сім’ї заради того, щоб у нас було майбутнє. Буду вдячна їм до кінця життя.

