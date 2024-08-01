Кохання на виживання 5 сезон: нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах

Кохання на виживання 5 сезон: нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах

15 закоханих пар під наглядом нової ведучої проєкту «Кохання на виживання-5» Лєри Товстолєс перевіряють стосунки на міцність.

Кохання рятує в найтемніші часи! Ювілейний сезон улюбленого реаліті «Кохання на виживання» повертається на Новий канал! Кастинг у п’ятий сезон був шаленим, однак право на участь у реаліті вибороли 15 пар. Цього року зйомки відбуваються в Карпатах, де серед гір, лісів та стрімких річок пари проходитимуть різноманітні випробування, серед яких завдання на вірність, сумісність, готовність бути разом та створювати сім’ю.

Кохання на виживання 5 сезон: нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах / Пресслужба Нового каналу

За вдало пройдені випробування вони отримуватимуть ключі. Що більше ключів, то вищі шанси на перемогу. Головний приз – 100 тисяч гривень та, звісно, кохання.

Половину сезону ми знімаємо в Карпатах і на заході України, решту – на Київщині та в столиці. Зрозуміло, що це рішення продиктоване сьогоднішніми реаліями, – ділиться керівниця проєкту «Кохання на виживання» Світлана Ковда. – По-перше, зараз ми вважаємо неетичним проводити зйомки за кордоном. А по-друге, хочемо ще раз нагадати, як багато неперевершених місць у нас в Україні.

Ще одна важлива зміна, яка відбулася в цьому сезоні, це, безсумнівно, поява нової ведучої – харизматичної та яскравої акторки «Жіночого кварталу», комікеси та співачки Лєри Товстолєс.

Природа Карпат неймовірна та непідвладна жодному контролю. Треба зробити окрему нарізку, як під час зйомок я відмахуюся від ос, як віслюк їсть мою спідницю, поки ми говоримо на важливу для пари тему, а я маю лишатися серйозною. Кози, собаки, вівці, гори, полонини – це завжди пригоди, – зі сміхом розповідає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Я в очікуванні, коли проєкт вийде на екрани. Бо по чотирьох епізодах, які ми відзняли, вже зрозуміло, що буде дуже гаряче. Палке кохання інколи розпалює, а інколи і знищує.

Кохання на виживання 5 сезон: нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах / Пресслужба Нового каналу

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