«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Співачка Оля Полякова Пресслужба Нового каналу

Артистка Оля Полякова ретельно відбиратиме двох найбільш харизматичних та амбітних виконавців, з якими заспіває разом на великій сцені.