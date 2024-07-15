«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу

15 липня 2024 11:56 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу
Співачка Оля Полякова
Пресслужба Нового каналу

Артистка Оля Полякова ретельно відбиратиме двох найбільш харизматичних та амбітних виконавців, з якими заспіває разом на великій сцені.

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Пріоритетом для вдалого проходження у співоче шоу «Неймовірні дуети», яке Новий канал покаже вже цієї осені, будуть не вокальні дані. Майбутні учасники, які претендуватимуть на наставництво від видатних українських артистів, мають відрізнятися харизмою, цілеспрямованістю і хистом до створення пісень. 

Принаймні такими є основні критерії відбору Олі Полякової – нової наставниці «Неймовірних дуетів»! Вона обере двох найкращих початківців, яким допомагатиме у створенні дуетної роботи. І обіцяє: кастинг буде суворим, але чесним.

Хотіла б побачити талановитих і харизматичних учасників, головне – авторів пісень. Недостатньо мати лише дуже гарний голос. Адже ми спостерігали за багатьма випускниками різних проєктів, у яких був класний вокал, але після завершення шоу їхня карʼєра ніяк не розвивалася. І однією з причин якраз ставало те, що вони не створювали музику. Тому я роблю ставку на харизматичність, цікавість і талант до написання пісень, – зазначає Оля Полякова.

«Неймовірні дуети»: Оля Полякова стала наставницею талант-шоу / Пресслужба Нового каналу

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Співачка наголошує: за межами талант-шоу Нового каналу сформувати дует значно легше.

Як на мене, в дуетній роботі важливо, аби люди підходили одне одному для її виконання. В інших умовах вистачило б лише взяти дівчат однакового зросту та з різним кольором волосся, приміром, одну білявку, іншу руденьку. І вже складеться гармонійний дует, – каже наставниця музичного проєкту Нового каналу. – Однак у нас задача складніша, бо артисти абсолютно різнопланові та зовсім не схожі на Олю Полякову (усміхається). Але дуети для мене не нова тема. Головне в дуетній роботі – розкрити обох артистів. І зробити так, аби вони не затьмарювали одне одного, а, навпаки, підсвічували.

Чекайте прем’єру «Неймовірних дуетів» на Новому каналі вже цієї осені!

Нагадаємо, 

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