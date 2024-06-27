«Неймовірні дуети»: MELOVIN став наставником талант-шоу
Талановиті співаки-початківці ще мають шанс стати підопічними кумира.
Kola, MONATIK і гурт TVORCHI вже обрали талановитих аматорів, з ким заспівають дуетом. Тепер розкриваємо імʼя ще одного артиста, який стане тренером у «Неймовірних дуетах». Ним став MÉLOVIN! Маючи величезний досвід у кастингах, він поділився з Новим каналом секретами успішного проходження відборів. А ще розповів, на які якості та скіли учасників насамперед звертатиме увагу.
Я хочу артистичного північного сяйва, коли дивишся на виконавця або виконавицю і розумієш: це саме те, що треба. У такі моменти щелепа відпадає, і лише одне спадає на думку: «Переді мною майбутня зірка сцени!» На цьому проєкті ставки дуже високі. Тож я як тренер і член журі буду непохитним у виборі учасників, – каже MÉLOVIN. – Мрію побачити артиста чи артистку. Можливо, ще зовсім недосвідченого, що є логічним. Але справжнього артиста завжди видно глядачеві. Його видає подача, вокал, музичне ДНК.
Варто сприймати відмову як можливість стати краще. Ще з важливого: потрібно бути в контексті мрії. Усвідомте, що лише той, хто любить скелелазіння, буде на вершині. А якщо ви мрієте лише стояти на горі, то вже програли, навіть не почавши, – зазначив зірковий наставник «Неймовірних дуетів».
Нагадаємо,