«Неймовірні дуети»: MELOVIN став наставником талант-шоу

27 червня 2024 15:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Неймовірні дуети»: MELOVIN став наставником талант-шоу
Співак MELOVIN
Пресслужба Нового каналу

Талановиті співаки-початківці ще мають шанс стати підопічними кумира.

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Восени Новий канал запремʼєрить талант-шоу «Неймовірні дуети», в якому найкращі виконавці зможуть виступити з улюбленцем мільйонів на великій сцені. Щотижня ми будемо спостерігати за народженням зірок, яким знамениті коучі допомагатимуть з вибором пісні, образів, постановкою номеру тощо. 

Kola, MONATIK і гурт TVORCHI вже обрали талановитих аматорів, з ким заспівають дуетом. Тепер розкриваємо імʼя ще одного артиста, який стане тренером у «Неймовірних дуетах». Ним став MÉLOVIN! Маючи величезний досвід у кастингах, він поділився з Новим каналом секретами успішного проходження відборів. А ще розповів, на які якості та скіли учасників насамперед звертатиме увагу.

Я хочу артистичного північного сяйва, коли дивишся на виконавця або виконавицю і розумієш: це саме те, що треба. У такі моменти щелепа відпадає, і лише одне спадає на думку: «Переді мною майбутня зірка сцени!» На цьому проєкті ставки дуже високі. Тож я як тренер і член журі буду непохитним у виборі учасників, – каже MÉLOVIN. – Мрію побачити артиста чи артистку. Можливо, ще зовсім недосвідченого, що є логічним. Але справжнього артиста завжди видно глядачеві. Його видає подача, вокал, музичне ДНК.

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MÉLOVIN виокремив три найголовніші поради, які б він дав початківцям перед кастингом. Серед них – наполегливо працювати над собою, бути відкритим і не боятися перших у житті «ні». 

Варто сприймати відмову як можливість стати краще. Ще з важливого: потрібно бути в контексті мрії. Усвідомте, що лише той, хто любить скелелазіння, буде на вершині. А якщо ви мрієте лише стояти на горі, то вже програли, навіть не почавши, – зазначив зірковий наставник «Неймовірних дуетів».

Нагадаємо, 

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MELOVIN новини особисте життя зірок Новий канал Неймовірні дуети

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