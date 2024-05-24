«Неймовірні дуети»: оголосив ім’я ще одного наставника шоу

24 травня 2024 13:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Неймовірні дуети»: оголосив ім’я ще одного наставника шоу
«Неймовірні дуети»: оголосив ім’я ще одного наставника шоу
Пресслужба Нового каналу

Ви ще встигаєте подати анкету на участь у шоу «Неймовірні дуети» та отримати шанс заспівати дуетом з кумиром.

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Восени в ефір Нового каналу вийде нове музичне шоу, в якому співакам-початківцям пощастить проявити себе, а декому – розпочати зіркову карʼєру. У кожному епізоді «Неймовірних дуетів» долю учасників визначатимуть знамениті тренери – видатні українські артисти. Першою виконавців, з якими заспіває дуетом, обирала Kola. 

А тепер розкриваємо імʼя ще одного коуча талант-шоу Нового каналу. Ним став перший український поп-артист, який зібрав НСК «Олімпійський», співак, волонтер та автор пісень – MONATIK! Йому належить обрати двох талановитих аматорів з тисячі охочих та підготувати їх, аби разом запалити на великій сцені. MONATIK ексклюзивно розповів Новому каналу про очікування від кастингу. 

Як на мене, кастинг – це один з найцікавіших моментів співпраці. Саме тоді відкриваються різні сторони особистості. Я завжди дивлюся в очі учасників та помічаю, наскільки вони горять. Так розумію для себе, як сильно співак чи співачка хоче цього. Очі справді показують дуже багато. Голос – не завжди основне, адже його можна розвинути. Головне для артиста – це особистість і красивий тембр, – наголошує MONATIK.

Співак MONATIK / Пресслужба Нового каналу

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Згодом до наставників учасників шоу – Kola та MONATIK – приєднаються ще кілька зіркових коучів, які дадуть молодим українським виконавцям шанс заспівати на великій сцені.

Над проєктом «Неймовірні дуети» працює крута команда професіоналів, яка точно знає, які особистості потрібні цьому часу та аудиторії. А я знайду спільну мову з усіма талановитими і трудоголічними, – каже артист. – Kola – якраз одна з тих, хто щодня доводить своєю працею: все, що вона має, – заслужено. Вчора я вручав їй нагороду як «Найкращій виконавиці» року, з чим ще раз вітаю її. Я завжди бачив талант Kola, в неї дуже потужний голос.

Нагадаємо, 

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