«Неймовірні дуети»: оголосив ім’я ще одного наставника шоу
Ви ще встигаєте подати анкету на участь у шоу «Неймовірні дуети» та отримати шанс заспівати дуетом з кумиром.
А тепер розкриваємо імʼя ще одного коуча талант-шоу Нового каналу. Ним став перший український поп-артист, який зібрав НСК «Олімпійський», співак, волонтер та автор пісень – MONATIK! Йому належить обрати двох талановитих аматорів з тисячі охочих та підготувати їх, аби разом запалити на великій сцені. MONATIK ексклюзивно розповів Новому каналу про очікування від кастингу.
Як на мене, кастинг – це один з найцікавіших моментів співпраці. Саме тоді відкриваються різні сторони особистості. Я завжди дивлюся в очі учасників та помічаю, наскільки вони горять. Так розумію для себе, як сильно співак чи співачка хоче цього. Очі справді показують дуже багато. Голос – не завжди основне, адже його можна розвинути. Головне для артиста – це особистість і красивий тембр, – наголошує MONATIK.
Над проєктом «Неймовірні дуети» працює крута команда професіоналів, яка точно знає, які особистості потрібні цьому часу та аудиторії. А я знайду спільну мову з усіма талановитими і трудоголічними, – каже артист. – Kola – якраз одна з тих, хто щодня доводить своєю працею: все, що вона має, – заслужено. Вчора я вручав їй нагороду як «Найкращій виконавиці» року, з чим ще раз вітаю її. Я завжди бачив талант Kola, в неї дуже потужний голос.
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