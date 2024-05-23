Леся Нікітюк розповіла про подругу, з якою перемагала у шоу «Розсміши коміка»

23 травня 2024 18:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла про подругу, з якою перемагала у шоу «Розсміши коміка»
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Чи спілкується Леся Нікітюк з Олею Голуб?

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Десять років тому дует яскравих Лесі Нікітюк та Олі Голуб з Хмельницького вперше з’явився в шоу «Розсміши коміка» та просто розірвав жартами та мініатюрами глядацьку залу та суддів. На цьому дівчата не зупинились і ще двічі після дебюту брали участь у гумористичному проекті та вигравали гроші.

Врешті це шоу стало класним трампліном у телевізійній кар’єрі Лесі Нікітюк. Наразі інфлюенсерка є ведучою багатьох проектів Нового каналу та суддею «Розсміши коміка по-новому» в парі з Юрієм Ткачем. А от діяльність її коліжанки Олі не пов’язана з медіа, більше того, вона живе в Польщі. Але дружба дівчат триває й до сьогодні!

У нас із Олею дуже добрі стосунки! Наше спілкування стало ще частішим після повномасштабного вторгнення. Вона дуже підтримує мене, – ексклюзивно ділиться Леся Нікітюк. – Ми інколи бачимося та постійно обмінюємося подарунками. От, наприклад, на Великдень вона приїжджала в гості. Була у своїх батьків і заїхала до мене. Привезла мій улюблений оселедець з Польщі (усміхається).

Леся Нікітюк та Оля Голуб / Пресслужба Нового каналу

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Оля Голуб зраділа, що подруга знову повернулась на такий рідний для них проект, але вже в ролі судді. Її підтримку Леся Нікітюк відчуває навіть за тисячі кілометрів.

Оля – не з тих людей, які будуть заздрити чи бажати щось погане. Тому добре відреагувала на новину про мою роль у «Розсміши коміка по-новому». Тим паче, в неї є своя робота та власне життя в іншій країні, – каже ведуча Нового каналу. – Нашій дружбі вже близько 17 років! Відколи ми познайомилися на першому курсі педагогічної академії, все й понеслося. Тож мені здається, такі люди вже не можуть піти з мого життя. Навіть якщо ми з Олею на відстані, все одно є одна в одної.

Нагадаємо, 

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