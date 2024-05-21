Володимир Дантес розповів, як він готується до зйомок у ТБ-шоу
Незадовго до старту зйомок шоу Нового каналу ранні підйоми стали для співака Володимира Дантеса звичною справою.
Зірка розповів, що налаштовувався на складний знімальний процес. Однак виявилося все навпаки!
Паралельно з роботою над «Хто знає?» готувався до зйомок свого нового кліпу на пісню «Я залишусь молодим». Тому дотримувався правильного харчування і ходив у спортзал. До того ж незадовго до старту «Хто знає?» в нашій родині зʼявився собака. Тож мій графік змінився: потрібно було прокидатися рано, щоб вигуляти песика, приготувати собі їжу на день, – розповідає Вова.
Чесно кажучи, я готувався до того, що знімальний процес буде дуже складним. Та виявилося, що зйомки шоу Нового каналу – це суцільний кайф! – пригадує капітан у «Хто знає?» – Мені було дуже весело. Дні проходили класно, з адекватними перервами, щоб відпочити й прийти до тями. А це круто.
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