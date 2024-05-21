Володимир Дантес розповів, як він готується до зйомок у ТБ-шоу

21 травня 2024 14:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Володимир Дантес розповів, як він готується до зйомок у ТБ-шоу
Ведучий Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Незадовго до старту зйомок шоу Нового каналу ранні підйоми стали для співака Володимира Дантеса звичною справою.

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Щовівторка о 20:00 ви можете провітрити голову з проєктом Нового каналу «Хто знає?» та поринути в атмосферу вікторини. Легкий формат квіз-шоу не лише розважає, а й розповідає небанальні факти про все в світі! А поки чекаєте нові випуски, капітан однієї з зіркових команд Вова Дантес пригадав підготовку до роботи над проєктом. 

Зірка розповів, що налаштовувався на складний знімальний процес. Однак виявилося все навпаки! 

Паралельно з роботою над «Хто знає?» готувався до зйомок свого нового кліпу на пісню «Я залишусь молодим». Тому дотримувався правильного харчування і ходив у спортзал. До того ж незадовго до старту «Хто знає?» в нашій родині зʼявився собака. Тож мій графік змінився: потрібно було прокидатися рано, щоб вигуляти песика, приготувати собі їжу на день, – розповідає Вова.

Володимир Дантес на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Завдяки професіональній команді знімальної групи зйомки «Хто знає?» пройшли легко, невимушено та з гумором. 

Чесно кажучи, я готувався до того, що знімальний процес буде дуже складним. Та виявилося, що зйомки шоу Нового каналу – це суцільний кайф! – пригадує капітан у «Хто знає?» – Мені було дуже весело. Дні проходили класно, з адекватними перервами, щоб відпочити й прийти до тями. А це круто.

Нагадаємо, 

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