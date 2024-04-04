Топ-3 серіали від Лесі Нікітюк, від яких складно буде відірватися

4 квітня 2024 09:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Топ-3 серіали від Лесі Нікітюк, від яких складно буде відірватися
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк порадила, які українські проєкти варто подивитися на Netflix.

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З початком повномасштабної війни українці відмовляються від будь-якого російського контенту. Наше краще та якісніше! А головне, що проєктів українського виробництва значно побільшало. Комусь до вподоби телебачення, хтось є прихильником YouTube, а для когось найкраще рішення – увімкнути стримінгову платформу. Сьогодні якраз і поговоримо про Netflix та українській продукти там. Що подивитися? Рекомендує зірка Нового каналу та інфлюенсерка Леся Нікітюк.

Я пишаюся українськими проєктами, які вибухнули на Netflix! Але сьогодні зібрала для вас три, що найбільше рекомендую для перегляду, – каже вона.

«Перші дні»

Я не була впевнена, що зможу подивитися. Але після перегляду ще довго не могла відійти… Це шість історій про згуртованість українців у перші дні повномасштабного вторгнення, різні ситуації та долі. Він – про віру та надію, про нашу єдність, про усвідомлення власної цінності… в ті перші дні. 

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

«І будуть люди»

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Дуже класний серіал, реально складно було відірватися. Зараз глибоко вивчаю нашу історію, а тут такі події: Перша світова війна, революція, наші визвольні зусилля, прихід радянської влади і перший голодомор. Усе через призму життя однієї родини. Попри те, що персонажі жили 100 років тому, їхні проблеми й тривоги нам до болю знайомі.

«Спіймати Кайдаша»

Сюжет серіалу зачіпає ті ж теми, що й повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 1879 року. Це історія про сімейні стосунки, конфлікти та вічні цінності. Ви будете плакати та сміятися разом з героями, впізнавати в них знайомих людей. Напевно саме тому історію сім’ї Кайдашів продовжують переосмислювати на різний лад протягом стількох років.

Нагадаємо, 

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