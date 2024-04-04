Топ-3 серіали від Лесі Нікітюк, від яких складно буде відірватися
Ведуча Леся Нікітюк порадила, які українські проєкти варто подивитися на Netflix.
Я пишаюся українськими проєктами, які вибухнули на Netflix! Але сьогодні зібрала для вас три, що найбільше рекомендую для перегляду, – каже вона.
«Перші дні»
Я не була впевнена, що зможу подивитися. Але після перегляду ще довго не могла відійти… Це шість історій про згуртованість українців у перші дні повномасштабного вторгнення, різні ситуації та долі. Він – про віру та надію, про нашу єдність, про усвідомлення власної цінності… в ті перші дні.
«І будуть люди»
«Спіймати Кайдаша»
Сюжет серіалу зачіпає ті ж теми, що й повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 1879 року. Це історія про сімейні стосунки, конфлікти та вічні цінності. Ви будете плакати та сміятися разом з героями, впізнавати в них знайомих людей. Напевно саме тому історію сім’ї Кайдашів продовжують переосмислювати на різний лад протягом стількох років.
Нагадаємо,