Костя Войтенко розповів про любовний трикутник із Дар’єю Петрожицькою та Наталкою Денисенко Туренко Андрій

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Костя Войтенко із Дар’єю Петрожицькою та Наталкою Денисенко Пресслужба Нового каналу

Виконавець ролі Макса у комедійному серіалі «Будиночок на щастя» Костя Войтенко розповів, як йому було зніматися з цими українськими акторками, а також із 5-річною серіальною донькою.