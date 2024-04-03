Костя Войтенко розповів про любовний трикутник із Дар’єю Петрожицькою та Наталкою Денисенко

3 квітня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Костя Войтенко розповів про любовний трикутник із Дар’єю Петрожицькою та Наталкою Денисенко
Костя Войтенко із Дар’єю Петрожицькою та Наталкою Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Виконавець ролі Макса у комедійному серіалі «Будиночок на щастя» Костя Войтенко розповів, як йому було зніматися з цими українськими акторками, а також із 5-річною серіальною донькою.

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Протягом всього першого тижня в ефірі, а це вісім прем’єрних серій, п’ятий сезон серіалу «Будиночок на щастя» був лідером теледивлення. Проєкт Нового каналу вже очолює рейтинг, хоча історія лише зав’язується. 

Родзинкою сюжету нового сезону стане любовний трикутник між персонажем Костянтина Войтенка Максом та двома красунями – Машею та Наталкою, яких зіграли українські акторки Дар’я Петрожицька та Наталка Денисенко. 

І з Наталкою, і з Дашею я знайомий давно. З Наталкою ми навіть працювали разом. А Даша просто чудова професійна актриса. Тож напередодні зйомок ми з дівчатами не шукали конект. Він уже був! – з усмішкою розповідає Костя Войтенко ексклюзивно для Нового каналу. – Спочатку у нас відбувся класний кастинг, після якого дівчат одразу затвердили на ролі. А щойно зайшли в кадр, усе пішло як по маслу. На мою думку, зйомки пройшли чудово. Сподіваюся, на екрані буде теж так, і глядачі це відчують.

Костя Войтенко на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Ще однією близькою партнеркою Войтенка в комедійному серіалі «Будиночок на щастя» є 4-річна Ольга Гайова. Вона зіграла доньку Макса Василинку.

Оля – неймовірна дівчинка. З нею було дуже комфортно, цікаво та зовсім нескладно зніматися. Здавалося б, ще така маленька, але вже класна актриса, яка добре працює. Ми одразу знайшли спільну мову. І, як мені здається, це залежало не від мого батьківського досвіду, а від дитини. Адже малеча ж різна буває, правда? А саме Оля така відкрита, весела та добра дівчинка. Ми багато сміялися та приколювалися на майданчику. Впевнений, що на екрані все виглядає чудово, – ділиться Костя. – Цікаво, що буде далі! Серіальна донька ж дорослішатиме. А ми, сподіваюся, будемо знімати ще. Тож подивимось, як розвиватимуться події (усміхається).

Нагадаємо, 

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Константин Войтенко Наталка Денисенко новини особисте життя зірок Новий канал Дар`я Петрожицька Будиночок на щастя 5 сезон

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