Арам Арзуманян поділився страхами, що виникають після тривалої перерви в роботі

Як Арам Арзуманян підтримує акторську форму?

Шалене сьогодення показало, що карʼєра може перерватися раптово й незалежно від нашого бажання. Пандемія коронавірусу, велика війна створювали вимушені паузи в багатьох сферах – і акторська не виняток. Та є думка, що навички актора втрачаються, якщо їх не практикувати. І буває складно повернутися в робочу колію.

За лаштунками зйомок шоу «єПитання», яке Новий канал показує щопонеділка о 20:00, актор Арам Арзуманян розповів про думки, які заполоняють його розум після тривалої паузи в творчості.

Акторську форму можна втратити, якщо її довго не «качати». Під час роботи над першим проєктом після тривалої паузи можуть виникати думки: «А як вивчити текст? Чи запамʼятаю його? Чи згадаю, коли потрібно затанцювати, зробити якийсь рух?», «Як підготуватися до мізансцени? І що це таке?», «Чи почує мене глядач?», – усміхається Арам Арзуманян. – Однак це як у спорті: акторську форму також потрібно тренувати регулярно. Після початку великої війни трохи її запустив. Та якщо любиш професію, то всотуєш знання як губка. Тому я швидко набрав форму, адже «тренувався» на сильному ентузіазмі (усміхається).

Арам Арзуманян на зйомках / Пресслужба Нового каналу

З часом акторам і глядачам довелося адаптуватися до нової реальності з повітряними тривогами та загрозою обстрілів.

Звісно, були такі робочі дні, коли під час зйомок або вистав звучала сирена. Тоді бігли в укриття, сиділи по кілька годин, а з відбоєм продовжували, – каже Арам. – Однак ми працюємо і робимо це з таким натхненням та захопленням, що нас точно не здолати. Обовʼязково будемо веселити українців і надалі!

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