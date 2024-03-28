Даша Квіткова поділилася рецептом улюбленої вечері, яку готує вдома

28 березня 2024 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Даша Квіткова поділилася рецептом улюбленої вечері, яку готує вдома
Інфлюенсерка Даша Квіткова
Пресслужба Нового каналу

Що є у холодильнику інфлюенсерки Даші Квіткової?

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Зовнішньому вигляду відомої української інфлюенсерки Даші Квіткової заздрять мільйони дівчат! Щодня на своїй сторінці в Instagram з майже двомільйонною аудиторією блогерка мотивує підписників займатися спортом, правильно харчуватися та відмовитися від шкідливих звичок. 
За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального проєкту Нового каналу «єПитання», яке виходить щопонеділка о 20:00, Даша Квіткова розповіла, без яких продуктів не уявляє свого раціону та раціону свого трирічного сина Лева. Список, до речі, дуже невеличкий та простий.

У моєму холодильнику абсолютно завжди є кисломолочний сир та яйця, бо моя дитина дуже любить сирники, запіканку чи ліниві вареники, – розповідає інфлюенсерка. – Також завжди є сосиски, бо Лев їх обожнює. Ну і, звісно, свіжі овочі. Точно огірки та помідори чері, а все інше змінюється.

Інфлюенсерка Даша Квіткова з сином / Пресслужба Нового каналу

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Даша Квіткова – прихильниця здорового харчування. Зізнається, що любить готувати їжу вдома. Навіть має кілька фірмових страв. Дівчина ексклюзивно поділилася з Новим каналом рецептом улюбленої вечері. 

Про цю страву мені колись розповів ЯнгШеф. Насправді нічого складного, але суперсмачно, – ділиться Даша. – Це філе будь-якої риби, запечене разом з асорті з різних овочів у соусі карі з додаванням кокосового молока. Цю страву із задоволенням їм не лише я, а й мій Лев. Скуштуйте!

Нагадаємо, 

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