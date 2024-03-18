Щотижня ми ділимося історіями незламних учасників квіз-шоу «Поле».

Оскільки зйомки квіз-шоу «Поле» проходили в Нідерландах, для участі в проєкті шукали українців, які рятувалися від війни, виїхавши за кордон. Серед них – психологиня Ірина Огарь. За лаштунками зйомок 42-річна учасниця розповіла, як допомагає українцям зберегти ментальне здоровʼя.

Чоловік Ірини Огарь пішов на фронт у 2014-му. Рік по тому йому поставили страшний діагноз: онкозахворювання. Та навіть попри хворобу він продовжував служити. Ірина разом з рідними зустріла 24 лютого 2022 року в Житомирі. Через кілька тижнів виїхала в Нідерланди, забравши двох дітей і кота. Вже тут дізналася про можливість взяти участь у шоу Нового каналу «Поле».

Після початку великої війни я протягом двох тижнів плакала, бо не могла уявити, як це могло статися з моєю країною. Ми з Житомира, окупанти почали бомбити наше місто з перших днів вторгнення. На тлі стресу в сина почалася екзема, він став заїкатися і прокидатися посеред ночі. Тоді я опанувала себе, припинила плакати й вирішила вивезти дітей у безпечне місце, – пригадує Ірина Огарь за лаштунками зйомок «Поля». – У березні 2022 року разом із 17-річною донькою, 10-річним сином і котом Маріком ми приїхали в Нідерланди. Там зрозуміла, що не можу сидіти склавши руки – маю хоч якось допомагати своїм людям і своїй країні! Почувалася зрадницею, бо коли в Україну прийшла біда, я виїхала.

Поле: учасниця квіз-шоу розповіла про психологічне волонтерство / Пресслужба Нового каналу

Одразу після приїзду Ірина пройшла психологічні онлайн-курси, присвячені посттравматичному синдрому.

Одинадцять місяців волонтерила: давала безкоштовні консультації і працювала як з українцями в Нідерландах, так і з тими, хто не виїжджав з країни. Згодом почала шукати роботу, аби втриматися на плаву. Підтвердила диплом і отримала офіційний статус психолога в Нідерландах. Зараз працюю за фахом у міжнародній школі, в якій навчаються 80 українських діток. І це дуже круто, бо маю змогу робити щось корисне. Називаю себе егоїсткою, тому що допомагаю іншим, щоб зробити себе щасливішою (усміхається). Коли чую: «Ти мені допомогла», «Ти моя пігулочка», мені легшає на душі, – відверто ділиться учасниця «Поля». – Також працюю тренером і ментал-коучем у ще одній великій організації, яка допомагає українцям. Сама створюю, проводжу тренінги, даю максимальну підтримку й мотивацію, розказую, як ми реагуємо на стрес, що відбувається в організмі в цей момент. Памʼятаю, як мене розчулив перший тренінг: після закінчення учасники запитали, чи можуть мене обійняти. Це було до сліз.

Чоловік Ірини служив на передовій з 2014 року. Через півтора року після початку великої війни він приїхав на лікування в Нідерланди.

У коханого онкозахворювання. З 2014-го воював на сході країни: щороку їздив на Донбас на три місяці. А рік по тому в нього почало рости новоутворення. Зараз, після стількох років, ми дізналися, що в багатьох з підрозділу, в якому служив чоловік, виявили злоякісні пухлини. Думаємо, що ворог міг застосувати або випробувати якусь зброю на наших захисниках. Але це лише припущення, – розповідає учасниця «Поля». – В Україні чоловіку зробили пʼять операцій. Вже в Нідерландах він пройшов тримісячний курс хіміотерапії. Лікування триває. Але я впевнена, що ми переможемо як в особистій війні з раком, так і з ворогом на полі бою.

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