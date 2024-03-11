Поле: учасниця квіз-шоу розповіла про життя в окупації Туренко Андрій

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«Поле»: учасниця квіз-шоу розповіла про життя в окупації Пресслужба Нового каналу

Не секрет, що квіз-шоу «Поле» знімали в Нідерландах. І українців для участі в ньому шукали також у цій або сусідніх країнах.