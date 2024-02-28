ТОП-3 улюблених багатосерійних кінострічок Михайла Лебіги
За лаштунками розважального шоу «єПитання» стример Міша Лебіга назвав свій ТОП-3 багатосерійних кінострічок.
У перерві між зйомками шоу «єПитання», яке Новий канал покаже 19 березня о 20:00, стример розповів про свій ТОП-3. У добірці знайдете серіали з цікавим сюжетом, які точно не залишать байдужими.
Раджу подивитися «Клініку» – ситком з класним американським гумором. Ще один мій найулюбленіший – «Як уникнути покарання за вбивство». А класикою серіалів я вважаю «Друзі», – ділиться Міша Лебіга.
«Клініка», 2001–2010
Після восьми років навчання двоє найкращих друзів нарешті стають інтернами в клініці. Та їхні мрії про швидку успішну карʼєру коригує сувора реальність. Однак Джон Доріан і Кріс Терк не впадають у відчай. Вони знаходять нових друзів, долають труднощі на карʼєрному шляху та влаштовують особисте життя.
«Друзі», 1994–2004
«Як уникнути покарання за вбивство», 2014–2020
Найгеніальніша юристка сучасності Анналіза Кітінг ділиться своєю майстерністю на заняттях із захисту винних у вбивстві. З усієї групи вона обирає кілька найкращих студентів, які довели свою кмітливість. Раніше Кітінг допомагала багатьом злочинцям уникнути покарання, але зараз її головне завдання – навчити майбутніх адвокатів. Однак студенти й не підозрюють, що їм доведеться пройти суворі випробування.
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