ТОП-3 улюблених багатосерійних кінострічок Михайла Лебіги

28 лютого 2024 15:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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ТОП-3 улюблених багатосерійних кінострічок Михайла Лебіги
Стример Міша Лебіга
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками розважального шоу «єПитання» стример Міша Лебіга назвав свій ТОП-3 багатосерійних кінострічок.

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Якщо ви запланували кіновечір, вже обрали смаколики, відклали плани на завтра, однак досі не знайшли легкий і цікавий серіал, ця рекомендація саме для вас! Популярний блогер Міша Лебіга поділився улюбленими стрічками, чим значно скоротив ваші пошуки. 

У перерві між зйомками шоу «єПитання», яке Новий канал покаже 19 березня о 20:00, стример розповів про свій ТОП-3. У добірці знайдете серіали з цікавим сюжетом, які точно не залишать байдужими. 

Раджу подивитися «Клініку» – ситком з класним американським гумором. Ще один мій найулюбленіший – «Як уникнути покарання за вбивство». А класикою серіалів я вважаю «Друзі», – ділиться Міша Лебіга.

«Клініка», 2001–2010

Після восьми років навчання двоє найкращих друзів нарешті стають інтернами в клініці. Та їхні мрії про швидку успішну карʼєру коригує сувора реальність. Однак Джон Доріан і Кріс Терк не впадають у відчай. Вони знаходять нових друзів, долають труднощі на карʼєрному шляху та влаштовують особисте життя. 

Стример Міша Лебіга / Пресслужба Нового каналу

«Друзі», 1994–2004

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У комедійному ситкомі показують історію шістьох друзів, які живуть у Нью-Йорку. Джо, Моніка, Рос, Фібі, Рейчел і Чендлер часто зустрічаються за чашкою кави в улюбленій кавʼярні Central Perk. І кожен ділиться кумедними історіями про свої романи, роботу, сварки та звичайні будні. 

«Як уникнути покарання за вбивство», 2014–2020

Найгеніальніша юристка сучасності Анналіза Кітінг ділиться своєю майстерністю на заняттях із захисту винних у вбивстві. З усієї групи вона обирає кілька найкращих студентів, які довели свою кмітливість. Раніше Кітінг допомагала багатьом злочинцям уникнути покарання, але зараз її головне завдання – навчити майбутніх адвокатів. Однак студенти й не підозрюють, що їм доведеться пройти суворі випробування. 

Нагадаємо, 

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