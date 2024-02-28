ТОП-3 улюблених багатосерійних кінострічок Михайла Лебіги

За лаштунками розважального шоу «єПитання» стример Міша Лебіга назвав свій ТОП-3 багатосерійних кінострічок.

Якщо ви запланували кіновечір, вже обрали смаколики, відклали плани на завтра, однак досі не знайшли легкий і цікавий серіал, ця рекомендація саме для вас! Популярний блогер Міша Лебіга поділився улюбленими стрічками, чим значно скоротив ваші пошуки.

У перерві між зйомками шоу «єПитання», яке Новий канал покаже 19 березня о 20:00, стример розповів про свій ТОП-3. У добірці знайдете серіали з цікавим сюжетом, які точно не залишать байдужими.

Раджу подивитися «Клініку» – ситком з класним американським гумором. Ще один мій найулюбленіший – «Як уникнути покарання за вбивство». А класикою серіалів я вважаю «Друзі», – ділиться Міша Лебіга.

«Клініка», 2001–2010

Після восьми років навчання двоє найкращих друзів нарешті стають інтернами в клініці. Та їхні мрії про швидку успішну карʼєру коригує сувора реальність. Однак Джон Доріан і Кріс Терк не впадають у відчай. Вони знаходять нових друзів, долають труднощі на карʼєрному шляху та влаштовують особисте життя.

Стример Міша Лебіга / Пресслужба Нового каналу

«Друзі», 1994–2004

«Як уникнути покарання за вбивство», 2014–2020

У комедійному ситкомі показують історію шістьох друзів, які живуть у Нью-Йорку. Джо, Моніка, Рос, Фібі, Рейчел і Чендлер часто зустрічаються за чашкою кави в улюбленій кавʼярні Central Perk. І кожен ділиться кумедними історіями про свої романи, роботу, сварки та звичайні будні.

Найгеніальніша юристка сучасності Анналіза Кітінг ділиться своєю майстерністю на заняттях із захисту винних у вбивстві. З усієї групи вона обирає кілька найкращих студентів, які довели свою кмітливість. Раніше Кітінг допомагала багатьом злочинцям уникнути покарання, але зараз її головне завдання – навчити майбутніх адвокатів. Однак студенти й не підозрюють, що їм доведеться пройти суворі випробування.

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