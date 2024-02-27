Леся Нікітюк розповіла, що робити, аби не поїхав дах

27 лютого 2024 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла, що робити, аби не поїхав дах
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк поділилась лайфхаками, що допомагають їй долати стрес та переживати складні моменти в житті.

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Хоч як би ми намагалися приховувати втому та накопичений стрес, вони все одно проявляються і впливають на наше життя. Це нормально, враховуючи повномасштабну війну в країні. Та, на жаль, за помахом руки складний період не закінчиться, тож треба навчитися справлятися. Упевнені, що за два роки кожен вже підібрав для себе найдієвіші способи боротьби з емоційними гойдалками чи вигоранням. Але, можливо, варто спробувати ще щось? 

Ведуча проєкту «єПитання» та суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» (Новий канал) Леся Нікітюк розповіла, що «працює» в неї.

Що робити, аби не поїхав дах? Щонайменше до пунктів, куди входить терапія з психологом і спорт, додайте: зміну обстановки й нові позитивні емоції, – радить Леся Нікітюк. – Наприклад, поїдьте в українське село. Відкладіть телефон, походіть пішки, подихайте… Поспілкуйтеся з друзями, познайомтеся з новими людьми, відкрийте для себе щось цікаве про Україну.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Раніше Леся Нікітюк розповідала, що дієвим методом для знаходження балансу також вважає медитації. Аби відновитися, вона займається духовними практиками. За словами зірки, це справді допомагає психічному здоров’ю. А ще робоча схема: щиро, трохи по-дитячому, порадіти з будь-якого приводу!

Нехай це буде смачний бутерброд, старий улюблений фільм, жарт, прочитаний в інтернеті, – каже телеведуча. – Одним словом, використовуйте все, що якось емоційно заряджає! І, звісно, не забувайте про рідних. Мене дуже відволікає, коли ми з батьками згадуємо дитинство, бабусю з дідусем, сільську хату, садіння городу. А ще від стресу рятує мій пес Рафік (усміхається).

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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