Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, як знімає стрес

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» фронтвумен Kazka Олександра Заріцька зазначила, що важливо інколи відпочивати від новин.

Психологи наголошують, що не радіти й не сміятися – не вихід, і це ще нікому не допомогло. Відпочинок і проведення часу з близькими тримають наш психологічний стан у рівновазі. Тому потрібно планувати активне дозвілля, аби відволіктися від поганих думок. Особливо це важливо під час війни.

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке виходить щочетверга о 20:00 на Новому каналі, солістка гурту Kazka Олександра Заріцька поділилася порадами, як влаштувати якісний відпочинок. І розповіла, завдяки чому розвантажує психіку.

Спорт дуже допомагає мені відволіктися від негативу. Всім раджу! Я обовʼязково планую тренування заздалегідь, аби не було шансів знайти тисячу й одну причину не займатися, – з усмішкою розповідає Олександра Заріцька. – Відпочиваю й насичую життя позитивними емоціями також завдяки пригодам і мандрівкам. Мені потрібно час від часу поїхати хоча б на 100 кілометрів від дому в будь-який вільний день!

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Зіркова співачка набирається сил і за допомогою інших активностей.

А ще я їжджу на риболовлю, ходжу на танці та влаштовую шопінг. Також люблю робити мейки – яскраві та сміливі! І одразу зʼявляється бажання і безліч нагод кудись піти, відвідати гарне місце, – зазначає солістка Kazka. – Ми живемо в дуже складний час, тож давайте собі хоч інколи відпочити від новин і тривожних думок. Інакше ніяк!

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