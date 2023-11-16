Аня Трінчер поділилась секретом схуднення

За лаштунками Improv Live Show співачка Аня Трінчер розповіла, з чого починається її ранок.

Знаменитості працюють над своїм образом разом із цілою командою стилістів, тренерів, косметологів та інших фахівців. Більшість ретельно стежить за харчуванням і регулярно відвідує спортзал. Усе заради того, аби мати неперевершений вигляд на червоній доріжці, в кадрі чи під час виступів. Виконавиця й блогерка Аня Трінчер часто виходить на публіку в спокусливих вбраннях, підкорюючи фанатів підтягнутою фігурою.

У перерві між зйомками Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, зірка розповіла, що їй допомогло схуднути та привести тіло в тонус.

Секрет дуже «простий» – розібратися в собі, що вже нелегко, «розкопати» всі свої комплекси, попрацювати з ними та полюбити себе, – каже Аня Трінчер. – Звісно, важливим аспектом у схудненні є харчування. Наприклад, я лише в 22 роки змогла по-справжньому полюбити гречану кашу й прийняти корисність усіх її елементів. Тепер ця страва – невіддільна частина мого раціону. А з фізичних навантажень у мене повноцінні та багаточасові репетиції. Адже підготовка до турів, концертів, зйомок забирає дуже багато сил. І також слугує крутим кардіо, особливо танцювальна частина.

Пресслужба Нового каналу

Зірка також розповіла, що з початком великої війни її звички змінилися. Тепер вона присвячує ранок собі та своїм ритуалам.

У перші місяці повномасштабного вторгнення я, як і всі, не могла випустити телефон з рук. Як інфлюенсерка мала не лише бути в курсі всіх подій, а й підтримувати свою аудиторію, – пригадує співачка. – Згодом змінила це й вирішила, що одразу після пробудження не торкаюся телефона. Натомість приділяю час собі, власним ритуалам, приміром, чайній церемонії та прогулянці на свіжому повітрі. Це наповнює мене. І вже після цього я занурююся в телефон: переглядаю новини, робочі чати, соцмережі та починаю працювати.

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