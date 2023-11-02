Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла про традиції з нареченим

2 листопада 2023 13:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла про традиції з нареченим

За лаштунками шоу «Хто зверху?» фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, що чергує періоди, коли вона приділяє час музиці, і коли коханому.

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Що потрібно, аби кохання тривало вічно? На це питання кожна пара матиме власну відповідь, і всі вони будуть правильні. Адже стосунки – це коли комфортно двом. У цьому впевнена солістка гурту Kazka Олександра Заріцька. Зі своїм обранцем Павлом Тараненком вони разом понад два роки. А наприкінці травня пара оголосила про заручини! Тож закохані мають уже сформовані традиції, завдяки яким підтримують стосунки. 

У перерві між зйомками легендарного шоу «Хто зверху?», яке Новий канал показує щочетверга о 20:00, Олександра поділилася кількома ритуалами, яких дотримується із нареченим.

Ми завжди намагаємося знаходити час і можливість, аби разом провести день на природі, вирватись на вікенд у Карпати тощо. Думаю, що будь-яким стосункам необхідні повітря та розмови, – каже Олександра Заріцька. – Розвіятися разом та поговорити про все в світі – це завжди класна ідея. Адже не варто обмежувати спільне життя лише побутом.

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька з коханим / Пресслужба Нового каналу

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Зірка також розповіла, як утримує баланс між роботою та особистим життям.

Не впевнена, що він взагалі існує. Періодами я вся в музиці, в ідеях, поспішаю на гастролі та готуюся до зйомок та презентацій. А періодами присвячую час коханому. І думаю, що це нормально. Ми вдвох дуже творчі, тож нам обом це необхідно, – зазначає співачка. – Після серії виступів обовʼязково потребую підзарядки. І в цьому допомагає проста домашня рутина, неспішні сніданки та спілкування з найближчими.

Нагадаємо, 

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