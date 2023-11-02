Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла про традиції з нареченим Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

За лаштунками шоу «Хто зверху?» фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, що чергує періоди, коли вона приділяє час музиці, і коли коханому.