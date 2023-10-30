Голос країни 13: переможець Михайло Панчишин запланував віддати кубок на благодійність

Вчора на телеканалі «1+1 Україна» відбувся довгоочікуваний суперфінал європейського сезону «Голосу країни-13», який відбувся у прямому ефірі із Варшави.

Суперфінал «Голосу країни» був благодійним: телеглядачі завдяки своїм смс та «суперголосам» у мобільних застосунках донатили на ініціативу Київстар ТБ для Національного реабілітаційного центру «Незламні», де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

За перемогу в суперфіналі «Голосу країни» змагалися 8 учасників із різних команд. У останній етап 13 сезону пройшли два вокаліста: військовий тилового забезпечення, 24-річний Юрій Городецький із команди Dorofeeva, а також комісований за станом здоров’я військовий, 25-річний Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова. Головну інтригу вечора було розкрито. За результатами глядацького голосування переможцем став Михайло Панчишин, більш відомий за позивним Ptashkin. Свою перемогу вокаліст присвятив своїм побратимам.

Як би там не було, перемогли ЗСУ. Шнайдер, я обіцяв, що про наших пацанів не забудуть. «Прапор», «Грошик», «Ґозд». Наступна пісня написана про них, про наших хлопців. Я буду далі нести славу і йти цей шлях. Величезне дякую Артему. Хочу передати привіт всім «Бойовим бобрам», – сказав Михайло зі сцени.

Артем Пивоваров та Михайло Панчишин / пресслужба каналу 1+1 Україна

Під час ефіру він заспівав всесвітньовідомий хіт гурту Queen – «Show must go on», пісню «Маніфест» спільно зі своїм тренером Артемом Пивоваровим, а також авторський хіт «Невідомий герой», з яким він прийшов на «сліпі прослуховування».

Сьогодні Михайло разом зі своїм тренером Артемом Пивоваровим долучився до ефіру «Сніданку з 1+1», де поділився своїми емоціями, які відчуває після перемоги, розповів, чи готує спільну роботу зі своїм тренером та що зробить з кубком переможця.

Артем Пивоваров каже, що після перемоги вони вирішили передати нагороду на благодійність.

Зараз ми хочемо офіційно оголосити, що цей кубок ми розіграємо на наших сторінках у соціальних мережах, тому хочемо звернутись до нашої багатомільйонної аудиторії, до наших українців, щоб вони донатили, адже ці кошти будуть спрямовані на адресну підтримку наших військових, а саме підрозділу Михайла «Бойові бобри», – каже Артем.

Артем Пивоваров, Михайло Панчишин та ведучі «Голосу країни-13» / пресслужба каналу 1+1 Україна

До того ж Михайло поділився своєю головною мрією.

Військовому, який повертається після окопів та бойових дій, дуже важко. Йому нічого не цікаво, нічого не хочеться – і тільки друзі, наставники можуть витягнути з цього стану. Для мене такою людиною став Артем, він постійно казав: давай, це твій шлях, треба його проживати. Ти прокидаєшся зранку – і нічого не хочеться робити, а потім ти включаєшся – і люди, які у тебе вірять, вдихають життя. Я хотів би, щоб кожен військовий, який повертатиметься, мав друзів, рідних, які будуть його підтримувати, займати якимись справами і цим реабілітувати військового, – каже Панчишин.

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