Режисер ситкому «Голова», який з 6 листопада покаже Новий канал, розповів деталі сюжетної лінії.

Ви готові побачити історію про те, як перспективна молодь приймає життєвий виклик і їде в занедбане українське село, аби реформувати його? Чудово! Бо вже зовсім скоро на Новому каналі стартує ситком «Голова»

Головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він «підніме» будь-яке село. Ректор хапається за ці слова й пропонує хлопцю за пів року змінити Антонівку. Разом із Антоном у подорож вирушають його друзі – геній математики та блогерка. За їхніми пригодами поспостерігаєте дуже скоро! А поки режисер серіалу Олег Туранський розповідає про процес зйомок під час війни та залаштункові секрети.

Коли продюсерка серіалу Олена Антонова запропонувала зайнятися постановкою, основна дилема, що в мене виникала, – як знімати комедію під час війни. З цього приводу стався внутрішній дисонанс: навколо горе та біль, а тобі треба створити щось легке й надихаюче. Але ці сумніви переслідували мене лише на етапі підготовчого періоду. Коли почали знімати, вони зникли, – каже режисер в інтерв’ю виданню «Детектор медіа». – Створюючи відповідну атмосферу на майданчику, ти начебто існуєш в іншому вимірі, відволікаючись від потоку негативних новин. Ми просто поринали у дійсність чудового села Антонівка й на 12 годин майже забували про те, що в нас іде війна. Бо працюючи над цим проєктом, занурювались у світ без війни.

«Голова»: режисер ситкому поділився секретами зйомок / Пресслужба Нового каналу

Режисер розповідає, що події в серіалі розгортаються трохи більше ніж за пів року до початку війни.

Історія розпочинається у перший день повномасштабного російського вторгнення, коли наш герой перебуває у Сполучених Штатах. Під час нагородження його орденом Єльського університету дізнається про те, що в Україні почалася війна. І, власне, весь сюжет «обрамлений» умовними рамками війни, про яку ми згадуємо в першій і останній серіях стрічки, – говорить Олег Туранський. – І героям, і глядачам цей серіал дає можливість повернутися до того життя, яке в нас було до повномасштабної війни, згадати ті проблеми, які нас турбували, ті виклики, що були перед ними. І завдяки легкому жанру, на мою думку, це має певний терапевтичний ефект.

«Голова»: режисер ситкому поділився секретами зйомок / Пресслужба Нового каналу

Аби зняти під час війни усі задумані сцени ситкому, команді проєкту довелося докласти чимало зусиль.

Зараз кіновиробництво закуте в досить стислі рамки. Це стосується і вибору об’єктів для зйомок, і планування часу в знімальному періоді, – ділиться Олег Туранський. – Наприклад, враховуючи наявність комендантського часу, знімати нічні сцени, прописані в сценарії, було просто неможливо. Тому довелося суттєво «почистити» сценарій. Але сюжет однієї з серій близький до жанру горору. Тож вона, безумовно, повинна була зніматися вночі. Щоб це втілити, довелося близько трьох тижнів проводити перемовини і з військовими, і з адміністрацією, аби нам дозволили працювати вночі в занедбаному санаторії під Києвом.

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