Зірка ситкому «Голова» Євгеній Лісничий поділився мріями та цілями на майбутнє

17 жовтня 2023 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка ситкому «Голова» Євгеній Лісничий поділився мріями та цілями на майбутнє
Актор Євгеній Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Український актор Євгеній Лісничий, який зіграв головну роль у ситкомі «Голова», розповів про дубляж 500 ролей.

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15 жовтня день народження відзначив український актор кіно та дубляжу Євгеній Лісничий. Виконавцю головної ролі в серіалі «Голова», який вже цієї осені покаже Новий канал, виповнилося 26 років. Попри молодий вік у Жені в доробку вже чимало цікавих звершень. Хлопець відверто розповів про свої найбільші досягнення на нинішньому етапі кар’єри.

За ці роки в мене було вже чимало проєктів. Багато днів на знімальному майданчику чи в студії звукозапису позаду, – говорить Женя Лісничий. – Я пишаюся тим, що залишився дотичним до українського дубляжу, і продовжую в цьому розвиватися. Моя улюблена справа! І добре, що з кожним роком я бачу прогрес і нові можливості в цій сфері. Наприклад, нещодавно озвучив Ніка Зано. Йому 45 років. Таке сталося вперше в моїй кар’єрі. Водночас роблю й молодих акторів. Таких, як Ксоно Марідуенья, якому лише 22. В «Синьму Жуці» він розмовляє моїм голосом! Загалом виходить досить цікавий такий діапазон: 22–45 (сміється). Голос змінюється, з ним змінюються й персонажі. Але з часом стає лише цікавіше. Я вважаю, що кожен проєкт – це свого роду вишкіл. У кіно можу виділити серіал «Голова». Вже дуже чекаю на його прем’єру! Це справді знаковий для мене проєкт. Найскладніший, найочікуваніший, найвідповідальніший і, наразі, улюблений. Сподіваюся, глядач теж його чекає! (Усміхається.)

Актор Євгеній Лісничий / Пресслужба Нового каналу

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Євгеній – дуже серйозний та працьовитий хлопець. Більше 500 озвучених персонажів і кілька ролей у серіалах у його доробку – це лише початок!

У мене є досить чіткі цілі на майбутнє. Я тримаю їх у голові, та ділитись ними не звик. Вважаю це особистим. Та однією все ж можу! Сподіваюся потрапити якось у повний метр. Свято вірю, що це колись станеться, – з усмішкою ділиться Лісничий. – А бажання в мене тільки одне. Це перемога України!

Нагадаємо, 

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