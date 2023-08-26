«Усі слова вилетіли з голови!»: акторка серіалу «Голова» Іра Гришак – про курйоз на кастингу Ексклюзив Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Акторка серіалу «Голова» Іра Гришак Пресслужба Нового каналу

Іра Гришак із ситкому, який вже восени покаже Новий канал, поділилась історіями своїх перших та форс-мажорних проб на ролі в кіно.