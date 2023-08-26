«Усі слова вилетіли з голови!»: акторка серіалу «Голова» Іра Гришак – про курйоз на кастингу

Ексклюзив 26 серпня 2023 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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«Усі слова вилетіли з голови!»: акторка серіалу «Голова» Іра Гришак – про курйоз на кастингу
Акторка серіалу «Голова» Іра Гришак
Пресслужба Нового каналу

Іра Гришак із ситкому, який вже восени покаже Новий канал, поділилась історіями своїх перших та форс-мажорних проб на ролі в кіно.

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26 серпня відзначають Міжнародний день актора. Люди цієї творчої професії особливо чуттєві, тож емоційні моменти запам’ятовують на все життя. На честь свята акторка серіалу «Голова», який восени покаже Новий канал, Ірина Гришак пригадала історію про свої найперші проби в житті. 

Спойлер: було непросто, але дівчині таки дісталася її перша в житті роль!

Мої перші проби на роль у повному метрі пройшли в 2017 році. Я дуже хвилювалась. Здається, взагалі не розуміла, що відбувається. Але точно відчувала величезну відповідальність, – ділиться акторка. – За декілька днів «до» мені надіслали текст з діалектною мовою. Наче і нічого складного, але я довго вчила текст, бо дуже нервувала. Пам'ятаю, нікому не сказала про ці проби. Прийшла заздалегідь і ще довго чекала. Кожна хвилина тривала наче три години, у мене була купа думок в голові і єдине бажання – зробити все класно. Врешті мене запросила кастинг-директорка. Це мала бути сцена з партнером, але у кімнаті стояв просто стілець. А це, на хвилиночку, перші проби у моєму житті! (Сміється). Мені кажуть: «Ну, давай!» Не розуміючи, що робити, і де мій партнер, я на емоціях просто пішла до стільця і почала грати з ним. Потім вислухала зауваження і побажання, спробувала ще декілька разів. Врешті почула: «Ми вам зателефонуємо». І зрозуміла: «Тааак! Ця фраза існує. Це не міф». Ну, звісно, хто там кому подзвонить. (Усміхається). Я дуууже хотіла бути у цьому проекті, але після таких слів надіями себе не тішила. За декілька тижнів, коли я вже відпустила ці думки, дзвінок! «Приходьте на наступний етап проб», – почула я у слухавку. Шок! Врешті решт, мене затвердили на перший у житті проект «Шляхетні волоцюги». А перший знімальний день був на кладовищі. Ось так! Це неможливо забути. (Сміється).

Акторка серіалу «Голова» Іра Гришак / Пресслужба Нового каналу

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Звісно, як і в усіх акторів, у житті Іри Гришак були форс-мажорні проби.

Буквально нещодавно зі мною сталась факапна ситуація. Запросили на живі проби у проект, на який я по різних причинах, не могла потрапити разів, напевно, п’ять. Тут, нарешті, ми домовились, я підготувалась, прийшла на кастинг і просто не могла зв’язати слова в речення. Весь текст просто вилетів з голови! І що б я не робила, як би я себе не збирала докупи і не вмовляла, так і не згадала текст, – розповідає акторка. – Це було ну дуууже дивно. Режисер каже: «Гришак, що з тобою?» Я кажу: «Не знаю». Якось ми, з горем навпіл, зняли ці сцени, посміялись з того, що зі мною відбувалось щось дивне і розійшлися. Потім я вийшла з будівлі, і що? Звісно, згадала і проговорила собі весь текст! (Сміється). Загалом, все стається так, як треба. Якщо вже і на шостий раз не зрослося, то, напевно, це був просто не мій проект. Дякую за такий дивний досвід, тепер знаю що буває і так.

Нагадаємо, 

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