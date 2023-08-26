«Усі слова вилетіли з голови!»: акторка серіалу «Голова» Іра Гришак – про курйоз на кастингу
Іра Гришак із ситкому, який вже восени покаже Новий канал, поділилась історіями своїх перших та форс-мажорних проб на ролі в кіно.
Спойлер: було непросто, але дівчині таки дісталася її перша в житті роль!
Мої перші проби на роль у повному метрі пройшли в 2017 році. Я дуже хвилювалась. Здається, взагалі не розуміла, що відбувається. Але точно відчувала величезну відповідальність, – ділиться акторка. – За декілька днів «до» мені надіслали текст з діалектною мовою. Наче і нічого складного, але я довго вчила текст, бо дуже нервувала. Пам'ятаю, нікому не сказала про ці проби. Прийшла заздалегідь і ще довго чекала. Кожна хвилина тривала наче три години, у мене була купа думок в голові і єдине бажання – зробити все класно. Врешті мене запросила кастинг-директорка. Це мала бути сцена з партнером, але у кімнаті стояв просто стілець. А це, на хвилиночку, перші проби у моєму житті! (Сміється). Мені кажуть: «Ну, давай!» Не розуміючи, що робити, і де мій партнер, я на емоціях просто пішла до стільця і почала грати з ним. Потім вислухала зауваження і побажання, спробувала ще декілька разів. Врешті почула: «Ми вам зателефонуємо». І зрозуміла: «Тааак! Ця фраза існує. Це не міф». Ну, звісно, хто там кому подзвонить. (Усміхається). Я дуууже хотіла бути у цьому проекті, але після таких слів надіями себе не тішила. За декілька тижнів, коли я вже відпустила ці думки, дзвінок! «Приходьте на наступний етап проб», – почула я у слухавку. Шок! Врешті решт, мене затвердили на перший у житті проект «Шляхетні волоцюги». А перший знімальний день був на кладовищі. Ось так! Це неможливо забути. (Сміється).
Буквально нещодавно зі мною сталась факапна ситуація. Запросили на живі проби у проект, на який я по різних причинах, не могла потрапити разів, напевно, п’ять. Тут, нарешті, ми домовились, я підготувалась, прийшла на кастинг і просто не могла зв’язати слова в речення. Весь текст просто вилетів з голови! І що б я не робила, як би я себе не збирала докупи і не вмовляла, так і не згадала текст, – розповідає акторка. – Це було ну дуууже дивно. Режисер каже: «Гришак, що з тобою?» Я кажу: «Не знаю». Якось ми, з горем навпіл, зняли ці сцени, посміялись з того, що зі мною відбувалось щось дивне і розійшлися. Потім я вийшла з будівлі, і що? Звісно, згадала і проговорила собі весь текст! (Сміється). Загалом, все стається так, як треба. Якщо вже і на шостий раз не зрослося, то, напевно, це був просто не мій проект. Дякую за такий дивний досвід, тепер знаю що буває і так.
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