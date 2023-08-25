MamaRika, Jerry Heil, Tayanna і Skylerr поділилися своїми секретами краси
Які б’юті-ритуали виконують українські співачки?
У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» виконавиці MamaRika, Tayanna, Jerry Heil і Skylerr розповіли Новому каналу, що входить у їхню б’юті-рутину.
MamaRika щоранку виконує вакуум живота
Коли прокидаюся, випиваю одразу склянку теплої води з лимоном натщесерце. Щодня! Це мій головний ритуал. Через 20 хвилин після цього роблю вакуум живота. Потім йду снідати і у своїх справах. Коли встигаю, то займаюся ще йогою і спортом до сніданку. На жаль, не щодня, бо не завжди вистачає часу.
Jerry Heil уповільнює час чаєм
Люблю молитися зранку і ввечері. І помічаю різницю в тому, як я проживаю день після молитви, і день без. Більш свідомо живу, коли не забуваю помолитися. Також починаю ранок зі склянки води. А ще з чашки чаю! Це ритуал, який сповільнює час і дає мені увійти в день красиво.
Tayanna ввечері прописує вдячність
Skylerr робить масаж обличчя перед виступами
Маю правило – перед сном завжди знімати макіяж. І, звісно ж, щоденний догляд за обличчям. Щодо цього обов’язково раджуся з косметологом! Використовую всілякі кислоти, масочки, креми – все, що пропише фахівець. Ще маю особливий спосіб у догляді за собою перед виступами. Я обов’язково роблю масаж обличчя! Це потрібно, щоб не було набряків.
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