MamaRika, Jerry Heil, Tayanna і Skylerr поділилися своїми секретами краси

25 серпня 2023 10:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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MamaRika, Jerry Heil, Tayanna і Skylerr поділилися своїми секретами краси
Співачка MamaRika
Пресслужба Нового каналу

Які б’юті-ритуали виконують українські співачки?

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Шкіра – це дзеркало фізичного здоров’я. Саме вона відображає наші спосіб життя, харчування та догляд. Тому піклуватися про неї потрібно правильно та регулярно! А хто, як не зірки, знають секрети ідеальної шкіри? Адже після виснажливих виступів, тривалих переїздів і шалених графіків їм важливо знову повернутися в тонус. 

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» виконавиці MamaRika, Tayanna, Jerry Heil і Skylerr розповіли Новому каналу, що входить у їхню б’юті-рутину.

MamaRika щоранку виконує вакуум живота

Коли прокидаюся, випиваю одразу склянку теплої води з лимоном натщесерце. Щодня! Це мій головний ритуал. Через 20 хвилин після цього роблю вакуум живота. Потім йду снідати і у своїх справах. Коли встигаю, то займаюся ще йогою і спортом до сніданку. На жаль, не щодня, бо не завжди вистачає часу. 

Jerry Heil уповільнює час чаєм 

Люблю молитися зранку і ввечері. І помічаю різницю в тому, як я проживаю день після молитви, і день без. Більш свідомо живу, коли не забуваю помолитися. Також починаю ранок зі склянки води. А ще з чашки чаю! Це ритуал, який сповільнює час і дає мені увійти в день красиво.

Співачка Jerry Heil / Пресслужба Нового каналу

Tayanna ввечері прописує вдячність 

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Після пробудження я випиваю склянку води, а потім проводжу дихальну практику. Деколи ще займаюся йогою чи бігом. А ще практикую фрірайтинг (письмова техніка, яка допомагає увійти в творчий стан. – Прим. ред.). Ввечері я прописую вдячність. Моя основна косметична процедура – це вмивання холодною водою після того, як прокидаюся. 

Співачка Tayanna / Пресслужба Нового каналу

Skylerr робить масаж обличчя перед виступами

Маю правило – перед сном завжди знімати макіяж. І, звісно ж, щоденний догляд за обличчям. Щодо цього обов’язково раджуся з косметологом! Використовую всілякі кислоти, масочки, креми – все, що пропише фахівець. Ще маю особливий спосіб у догляді за собою перед виступами. Я обов’язково роблю масаж обличчя! Це потрібно, щоб не було набряків. 

Співачка Skylerr / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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MamaRika TAYANNA Jerry Heil новини особисте життя зірок Новий канал Skylerr

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