Зйомки, улюблений кіт і відпочинок з мамою: зірки серіалів Нового каналу розповіли про улюблені фото
Переглядати архівні фото – завжди приємно, адже це хвилинка ностальгії за особливими моментами життя.
Віталіна Біблів, акторка серіалу «Будиночок на щастя»
У мене багато улюблених фото, але поділюсь улюбленими саме цього літа. На першій світлині – жінка в синьо-жовтому вбранні, яку я сфоткала в берлінському метро, коли була там на гастролях. І от зустріла цю красу! Так мені захотілося додому в той момент... На другому фото – мій кіт Умка. Його я також сфотографувала випадково. Просто вдало впало світло, а він любить позувати. А фоточки зі зйомок нового сезону «Будиночку на щастя» – це нас підловив мій великий друг Володимир Садовничий. На фото видно, які ми з Назаром щасливі та смішливі. А розсмішив нас борсук чи лисиця на костюмі в Назара. А ще – мій кумедний капелюх (сміється).
Аліна Кошарна, акторка серіалу «Зв’язок»
Євгеній Лісничий, актор серіалу «Голова»
Це фото я зробив, коли був в Італії. Вже навіть не пам’ятаю, що це за місто й озеро, але воно нагадує мені час, який я провів із мамою. Взагалі, відкрив для себе світ фотографії на третьому курсі. Пам’ятаю, що в один день натрапив на Instagram Пітера Ліндберга й дуже надихнувся. Я тоді пішов в один магазин, де продавалась б/в-техніка і купив свій перший Canon. Носився з ним кілька місяців, задовбував друзів, фотографував все підряд. Навіть вдалось назнімати кілька портретів, які тривалий час, а деякі й досі, прикрашають аватарки знайомих у соцмережах.
Дмитро Вівчарюк, актор серіалу «Зв’язок»
Дивіться серіали «Зв’язок» та «Голова» вже восени на Новому каналі! А щодо «Будиночка на щастя»… Стежте за новинами на сайті та в соцмережах телеканалу
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