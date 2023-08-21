Зйомки, улюблений кіт і відпочинок з мамою: зірки серіалів Нового каналу розповіли про улюблені фото

Переглядати архівні фото – завжди приємно, адже це хвилинка ностальгії за особливими моментами життя.

Віталіна Біблів, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

На честь Всесвітнього дня фотографії, який кожен рік відзначають 19 серпня, актори серіалів «Будиночок на щастя», «Голова» та «Зв’язок» (Новий канал) поділились особистими світлинами

У мене багато улюблених фото, але поділюсь улюбленими саме цього літа. На першій світлині – жінка в синьо-жовтому вбранні, яку я сфоткала в берлінському метро, коли була там на гастролях. І от зустріла цю красу! Так мені захотілося додому в той момент... На другому фото – мій кіт Умка. Його я також сфотографувала випадково. Просто вдало впало світло, а він любить позувати. А фоточки зі зйомок нового сезону «Будиночку на щастя» – це нас підловив мій великий друг Володимир Садовничий. На фото видно, які ми з Назаром щасливі та смішливі. А розсмішив нас борсук чи лисиця на костюмі в Назара. А ще – мій кумедний капелюх (сміється).

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Аліна Кошарна, акторка серіалу «Зв’язок»

Улюблене фото пов’язане з попередньою роботою. У 19 років я жила в Дніпрі, навчалася на журфаці, й тоді ж почала працювати на регіональному телебаченні. Вела шоу, де розповідала про професії працівників ДТЕК. Проходила цілі зміни різних професій: від лампівниці й електрика до проходчика і ГРОЗа (гірника очисного забою. – Прим. ред.). Маю шість спусків у шахту, лазила в «лаву», опановувала вагонетки й видобувала вугілля. Завдяки цьому поборола страх спусків, темряви, а ще навчилася відкривати саморятівник, не відчувати потреби сходити в туалет (бо під землею це задача з зірочкою) і вдягати робу! Зараз ми всі захоплюємося нашими працівниками ДТЕК, і я, знаючи про їхню важку працю зсередини, дуже їх поважаю!

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Євгеній Лісничий, актор серіалу «Голова»

Це фото я зробив, коли був в Італії. Вже навіть не пам’ятаю, що це за місто й озеро, але воно нагадує мені час, який я провів із мамою. Взагалі, відкрив для себе світ фотографії на третьому курсі. Пам’ятаю, що в один день натрапив на Instagram Пітера Ліндберга й дуже надихнувся. Я тоді пішов в один магазин, де продавалась б/в-техніка і купив свій перший Canon. Носився з ним кілька місяців, задовбував друзів, фотографував все підряд. Навіть вдалось назнімати кілька портретів, які тривалий час, а деякі й досі, прикрашають аватарки знайомих у соцмережах.

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу «Зв’язок»

Улюблене фото пов’язане зі зйомками «Довбуша». Обожнюю його, бо воно справжнє! Щось чіпляє око, і зупиняєш погляд саме на ньому.

Пресслужба Нового каналу

Пресслужба Нового каналу

Дивіться серіали «Зв’язок» та «Голова» вже восени на Новому каналі! А щодо «Будиночка на щастя»… Стежте за новинами на сайті та в соцмережах телеканалу

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