Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії

15 серпня 2023 11:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії
Актор Віктор Андрієнко
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Зв’язок» Віктор Андрієнко розповів про проекти для малюків.

Читайте такожТарас Цимбалюк розповів про улюблені твори та авторів
Актор Віктор Андрієнко переконаний: для дітей потрібно знімати фільми, які даватимуть віру в майбутнє і мету в житті. Тому він вирішив створювати кіно для маленьких глядачів і їздити з прем’єрами до них. 

Зірка скетчкому «Зв’язок», який Новий канал покаже цієї осені, розповів про дефіцит хороших українських дитячих фільмів.

Для дітей мало що робиться. Тому я вирішив: буду створювати проекти для дітлахів. Спочатку зняв «Івана Силу», потім вийшли «Микита Кожум’яка», «Цар Плаксій і Лоскотон», – пригадав Віктор Миколайович. – Пригадую, як ми з Василем Вірастюком показували кіно трьом тисячам дітей з інтернатів Львівської області. Вони взагалі такого не бачили. Або поїхали в інтернати для дітей з фізичними вадами. Вони у візках, на милицях, немає ліфта, дітки кидають ці візки й повзуть на третій поверх, щоб подивитися фільм. Подумайте, це в ХХІ столітті! Тому треба їхати до таких малих і показувати їм кіно.

Актор Віктор Андрієнко / Пресслужба Нового каналу

Андрієнко поділився думками щодо тем, якими зараз цікавляться маленькі українці. 

Усі, і діти також, хочуть відпочити від війни, яку вони і в онлайні бачать. Тому, як на мене, треба робити добрі фільми, що не тільки сприятимуть психологічній реабілітації, а надихатимуть, даватимуть віру в майбутнє і мету в житті, – зазначив зірка «Зв’язку». – Ба більше, діти співпереживають героям і бачать себе на їх місці. Тому ті, хто пише дитячі книжки, знімає дитячі фільми, робить дитячі мультфільми мають бути своєрідними духовними «мікрохірургами» − на них дуже велика відповідальність. А якщо ти зробив таке кіно, на якому діти через 15 хвилин після початку починають їсти попкорн і спілкуватися з друзями, то маленького глядача загубив.

Актор Віктор Андрієнко / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожАнтоніна Хижняк розповіла, як вона разом з колегами долучається до благодійних заходів
Після прочитання сценарію «Легенди Чарівнолісся» фахівці запитали в Андрієнка, як йому вдалося вгадати психологію 10-річної дитини.

Ми писали з моїм співавтором Оленою Шульгою так, як відчували. Хочете дізнатися, що думає дитина? Спустіться до неї, опустіться на коліна, станьте з нею одного зросту й побалакайте, як із дорослою, – поділився актор. – Особливо згадую спілкування з дітьми в інтернаті для незрячих. З такими дітлахами не треба стояти на сцені та щось розповідати. Треба йти в зал, щоб вони поклали руки на твоє обличчя, плечі. Тоді малі мені казали: «Дядю Вітю, дякуємо, що допомогли вас «побачити». Коли вони торкаються шрифту Брайля, то завжди говорять: «Ми читаємо книжки». Ви не уявляєте, як зворушливо, коли дитина в захваті читає руками нашу книжку «Легенди Чарівнолісся». У цей момент думаю, що досягнув цілі. Заради такого є сенс жити.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Звязок серіал Звязок Віктор Андрієнко

Матеріали на тему

Олена-Крістіна Лебідь назвала «гачки» актуальної інтернет-схеми: «Схуднення на шару»
Новини

Олена-Крістіна Лебідь назвала «гачки» актуальної інтернет-схеми: «Схуднення на шару»
Задоволення без розчарувань: як вибрати ідеальний вібратор
Тренди

Задоволення без розчарувань: як вибрати ідеальний вібраторРеклама
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Телешоу

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства

Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK