Павло Зібров поділився спогадами з юності
9 серпня 2023 15:25
Співак Павло Зібров
Пресслужба Нового каналу
Народний артист України, який зіграв у серіалі «Голова», Павло Зібров пригадав студентські роки.
Читайте такожВіталіна Біблів розповіла, у яких країнах вони з колегами робили постановки про війну в УкраїніВже цієї осені Новий канал покаже прем’єру ситкому про перспективних студентів та українське село «Голова». Де знялися не лише круті молоді актори, а ще й народний артист України Павло Зібров. Напередодні Міжнародного дня молоді, який відзначатимуть 12 серпня, зірка поділився своїми спогадами про юність.
Я був секретарем комсомольської організації Державного естрадно-симфонічного оркестру України, – говорить Павло Зібров. – Оркестр був новенький. Його набирали в основному з випускників консерваторії – четвертий та п’ятий курс. А я був хлопчина видний, зростом метр і 90 сантиметрів. До того всього ще і співав, і грав, і дівчат ганяв. Тож мені запропонували ту посаду. А я ж одразу: «З задоволенням!» Так і почав командувати колективом. Якщо хтось кудись йде у самоволку, то попередьте. Якщо п’єте й гуляєте, то організовано і без наслідків. (Сміється).
Співак Павло Зібров / Пресслужба Нового каналу
Читайте такожЗірка серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак розповів, як в його родині з’явилися домашні улюбленціОкрім розваг і творчості молодь під керівництвом Павла Зіброва також плідно працювала!
Ми їздили на картоплю, – пригадує артист. – У ті часи, на початку вересня, колгоспи просили трудову інтелігенцію допомогти прибрати їм поля. Капусту, буряки, ще щось. Ми то називали «на картошку». І от на декілька днів ми всі разом виїжджали на поля: копати, складати в мішки, грузити. А я, як керівник, координував той процес. Потім обов’язково треба було організувати у клубі танці! Я був веселим, запальним і «шебушним». А ще, як тоді модно було казати, – «рішало».
Нагадаємо,