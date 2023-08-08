Віталіна Біблів розповіла, у яких країнах вони з колегами робили постановки про війну в Україні

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про гастролі у Європі.

Відома українська акторка, виконавиця однієї з головних ролей серіалу «Будиночок на щастя», новий сезон якого зараз знімає Новий канал, Віталіна Біблів служить у театрі «Золоті ворота».

Окрім гри на сцені та в кіно вона також викладає у Академії мистецтв імені Павла Чубинського. А ще встигає їздити з гастролями по Європі! Аби показувати вистави про сучасні українські реалії іноземцям.

Минулої осені у Мюнхені ми з режисером Стасом Жирковим та одним із найбільших театрів у Німеччині створили виставу News from the past, – розповідає Віталіна Біблів. – У квітні мені вдалось попрацювати у місті Цюріх також з одним із найкрутіших Швейцарських театрів. Там показували виставу «Антигона з Бучі», де я зіграла одну з головних ролей. Вважаю, що це взагалі одна з найсильніших моїх драматичних ролей. Потім ми були у Мангаймі, де разом із Національним Мангаймським театром ми зі Стасом Жирковим, акторкою Ксенією Ждановою та двома німецькими акторами створили виставу «Тель. Українська історія». У всіх цих постановках ми розповідали про війну. Як каже Стас Жирков: «Театр не може надати зброю, але театр може зробити так, щоб нас почули і надали нам зброю».

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Перший, найскладніший для столиці та Київської області, місяць повномасштабної війни Віталіна Біблів провела у Бучі. Але зізнається, що ні хвилину не думала покинути рідний дім.

Ще на початку війни я зрозуміла, що не зможу без України. Тож такі тривалі від’їзди даються мені дуже складно, – ділиться акторка. – Востаннє я виїжджала з країни на два місяці. Зізнаюсь, що у якийсь момент тобі не хочеться ні спокою, ні щасливих облич людей… Просто хочеться додому до своїх! Обійнятись навіть під ту сирену.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Віталіна переконує, що не потрібно нікуди виїжджати, щоб зрозуміти, наскільки любиш Україну.

Якби я могла, то бігла б попереду автобуса, коли він заїжджав на нашу землю, – з усмішкою каже Біблів. – Я дуже-дуже-дуже скучила! І вважаю, що так дихається лише вдома, так спиться лише вдома, і такі прекрасні люди лише вдома. Вдома в Україні! Я дуже вдячна Богу і Всесвіту, що у мене є можливість працювати за кордоном, говорити про нашу країну там, доносити правду до всіх іноземців. Але серцем я завжди з Україною і в Україні!

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