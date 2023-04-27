Віталіна Біблів розповіла про свої харчові звички
27 апреля 2023 12:00
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу
Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про свій раціон.
життя знаменитостей хочеться перейняти.
От, наприклад, зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя», що виходить на Новому каналі, Віталіна Біблів розповіла про свої харчові звички. Можливо, вони мотивують і вас?
Звісно, я за здорове харчування. Можна сказати, що солодке взагалі не їм. Вже давно віддаю перевагу м’ясу, рибі та овочам, – говорить акторка. – Скажу, що не зловживаю пряничками. Адже я – «жінка-баян». Якщо з’їдаю щось зайве, то наступного дня в мене вже плюс три кілограми. За велінням моєї професії слідкую за тим, що їм, де і коли. До речі, навесні обожнюю вживати салати з молодої капусти й огірків, а влітку – з рожевих помідорів і кінзи. Я взагалі така салатна дівчина. Полюбляю все зелене і свіже. Також обожнюю зелені борщі. Готую їх доволі рідко, але смачно, адже кулінар ще той. Люблю готувати, але, на жаль, в мене нечасто є на це час.
Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу
Графік харчування в мене несталий – коли встигаю. Але перед виставами завжди останній мій прийом їжі – десь о 14:00, адже не можу грати на повний шлунок, – ділиться знаменитість. – Під час зйомок їм тоді, коли оголошують обід. І ще одне – я не вечеряю. У будні дні не їм вже десь після 17:00. А ще коли хвилююсь. Якщо розумію, що треба підкріпитися, бо потім не буде можливості, можу з’їсти салатик.
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