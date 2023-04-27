Віталіна Біблів розповіла про свої харчові звички

27 апреля 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів розповіла про свої харчові звички
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про свій раціон.

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Майже завжди, дивлячись кіно чи серіал, цікаво дізнатись, які актори в реальному житті. Чим захоплюються, як проходять їхні дні, які звички вони мають. Часто буває, що певні правила з буденного життя знаменитостей хочеться перейняти. 

От, наприклад, зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя», що виходить на Новому каналі, Віталіна Біблів розповіла про свої харчові звички. Можливо, вони мотивують і вас?

Звісно, я за здорове харчування. Можна сказати, що солодке взагалі не їм. Вже давно віддаю перевагу м’ясу, рибі та овочам, – говорить акторка. – Скажу, що не зловживаю пряничками. Адже я – «жінка-баян». Якщо з’їдаю щось зайве, то наступного дня в мене вже плюс три кілограми. За велінням моєї професії слідкую за тим, що їм, де і коли. До речі, навесні обожнюю вживати салати з молодої капусти й огірків, а влітку – з рожевих помідорів і кінзи. Я взагалі така салатна дівчина. Полюбляю все зелене і свіже. Також обожнюю зелені борщі. Готую їх доволі рідко, але смачно, адже кулінар ще той. Люблю готувати, але, на жаль, в мене нечасто є на це час.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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У щільному графіку Віталіни, де і викладання акторської майстерності в академії, і зйомки, і театр, час на готування знайти складно. А інколи й на звичайний прийом їжі його виділити непросто. Та акторка намагається, хай і нерегулярно, але харчуватися.

Графік харчування в мене несталий – коли встигаю. Але перед виставами завжди останній мій прийом їжі – десь о 14:00, адже не можу грати на повний шлунок, – ділиться знаменитість. – Під час зйомок їм тоді, коли оголошують обід. І ще одне – я не вечеряю. У будні дні не їм вже десь після 17:00. А ще коли хвилююсь. Якщо розумію, що треба підкріпитися, бо потім не буде можливості, можу з’їсти салатик.

Нагадаємо, 

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