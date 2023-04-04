«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про залаштунки подорожі у Харків, Миколаїв та Херсон

4 апреля 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про залаштунки подорожі у Харків, Миколаїв та Херсон
Леся Нікітюк на зйомках «LeМаршрутки»
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про зйомки «LeМаршрутки».

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Третій сезон тревел-проєкту про Україну періоду повномасштабної війни «LeМаршрутка» настільки сподобався глядачам, що знімальна група вирішила не зупинятися на восьми випусках, які показали у грудні на Новому каналі. 

У лютому Леся Нікітюк із командою вирушили в нову подорож, аби відзняти додаткові три випуски у Харкові, Миколаєві та Херсоні.

Під час тривог ми спускалися в укриття, – розповідає ведуча. – Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати. А повітряні тривоги були дуже часто... Якщо в Telegram-групах пишуть: «У Херсоні вибухи, будьте обережні», то, щоб ви розуміли, там вибухи постійно. А найдивніше, що ти звикаєш до цього лише години за дві й перестаєш сіпатися. Сприймаєш як належне.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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На щастя, зйомки пройшли вдало. Зараз нові серії третього сезону вже в ефірі Нового каналу щовівторка о 20:00. Але за кадром та у пам’яті знімальної групи назавжди залишився небезпечний для життя момент, яким Леся Нікітюк все ж ексклюзивно поділилася.

Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна (усміхається). Їхали якось з одного населеного пункту в інший і дорогою потрапили під обстріл, – каже телеведуча. – Наскільки нам пізніше стало відомо, це була «Точка У». Дякуючи ЗСУ та Богу всі лишилися живі, здорові та неушкоджені.

Нагадаємо, 

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