«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про залаштунки подорожі у Харків, Миколаїв та Херсон
4 апреля 2023 12:30
Леся Нікітюк на зйомках «LeМаршрутки»
Пресслужба Нового каналу
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про зйомки «LeМаршрутки».
«LeМаршрутка» настільки сподобався глядачам, що знімальна група вирішила не зупинятися на восьми випусках, які показали у грудні на Новому каналі.
У лютому Леся Нікітюк із командою вирушили в нову подорож, аби відзняти додаткові три випуски у Харкові, Миколаєві та Херсоні.
Під час тривог ми спускалися в укриття, – розповідає ведуча. – Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати. А повітряні тривоги були дуже часто... Якщо в Telegram-групах пишуть: «У Херсоні вибухи, будьте обережні», то, щоб ви розуміли, там вибухи постійно. А найдивніше, що ти звикаєш до цього лише години за дві й перестаєш сіпатися. Сприймаєш як належне.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Ми з командою домовилися нікому цього не розказувати, але я начальниця, тому мені можна (усміхається). Їхали якось з одного населеного пункту в інший і дорогою потрапили під обстріл, – каже телеведуча. – Наскільки нам пізніше стало відомо, це була «Точка У». Дякуючи ЗСУ та Богу всі лишилися живі, здорові та неушкоджені.
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