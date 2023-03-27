Віталіна Біблів та Назар Задніпровський розповіли про театр під час війни

Відомі українські актори Віталіна Біблів та Назар Задніпровський, що зіграли головні ролі у серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), розповіли, які зміни відбулись у їхній роботі за останній рік.

27 березня відзначають Міжнародний день театру. За останній рік він став своєрідним антистресом та підтримкою для багатьох українців. Це підтверджують і актори, які відчувають зовсім іншу енергетику з глядацької зали.

Своїми спостереженнями поділилися зірки серіалу «Будиночок на щастя», що виходить на Новому каналі, Віталіна Біблів та Назар Задніпровський.

Я працюю в театрі «Золоті ворота», який знаходиться у підвальному приміщенні. Це вже укриття, тому глядачам під час вистави не потрібно виходити й шукати, де сховатися. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, ми продовжуємо грати. Це наш великий бонус. Та якщо повітряна тривога оголошена до вистави, то затримується початок. Ми завжди чекаємо глядачів, – розповідає Віталіна Біблів. – За моїми спостереженнями, всі стали терплячіші та добріші. Це і про акторів, і про глядачів. Ми відчуваємо, що люди тепер більш вдячні й зосереджені. Якщо раніше глядачі могли щось жувати чи переговорюватись, то зараз усі сидять і просто не дихають.

Назар Задніпровський та Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Назар Задніпровський каже, що з початку вторгнення росії мав довгу перерву в роботі.

Ми з колегами дуже скучили, бо від початку військових дій і до жовтня взагалі не грали на сцені рідного театру ім. Франка. А якщо загалом, то з часу повномасштабного вторгнення вперше вийшли на сцену аж у липні. Це було в театрі ім. Лесі Українки, який нас прихистив, – говорить він. – Зараз у нашому залі, який може вміщати під тисячу осіб, зазвичай сидить на виставах десь близько 300 людей. Велика різниця, коли в залі аншлаг, або ж заповнений лише партер. Але й це вже свято! Спілкування з глядачем – неймовірна радість.

А щодо репертуару, Задніпровський переконує, що люди йдуть у театр по позитив і моральне розвантаження.

Зараз такий час, що людям потрібна комедія, покращення настрою, – говорить актор. – Після перегляду вистави має хотітися жити. Зараз у буденності все складно, і після походу в театр не повинно стати ще гірше. Глядач іде до нас не по щось складне.

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