Віталіна Біблів та Назар Задніпровський розповіли про театр під час війни

27 марта 2023 13:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів та Назар Задніпровський розповіли про театр під час війни
Назар Задніпровський та Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Відомі українські актори Віталіна Біблів та Назар Задніпровський, що зіграли головні ролі у серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), розповіли, які зміни відбулись у їхній роботі за останній рік.

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27 березня відзначають Міжнародний день театру. За останній рік він став своєрідним антистресом та підтримкою для багатьох українців. Це підтверджують і актори, які відчувають зовсім іншу енергетику з глядацької зали. 

Своїми спостереженнями поділилися зірки серіалу «Будиночок на щастя», що виходить на Новому каналі, Віталіна Біблів та Назар Задніпровський.

Я працюю в театрі «Золоті ворота», який знаходиться у підвальному приміщенні. Це вже укриття, тому глядачам під час вистави не потрібно виходити й шукати, де сховатися. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, ми продовжуємо грати. Це наш великий бонус. Та якщо повітряна тривога оголошена до вистави, то затримується початок. Ми завжди чекаємо глядачів, – розповідає Віталіна Біблів. – За моїми спостереженнями, всі стали терплячіші та добріші. Це і про акторів, і про глядачів. Ми відчуваємо, що люди тепер більш вдячні й зосереджені. Якщо раніше глядачі могли щось жувати чи переговорюватись, то зараз усі сидять і просто не дихають.

Назар Задніпровський та Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Назар Задніпровський каже, що з початку вторгнення росії мав довгу перерву в роботі.

Ми з колегами дуже скучили, бо від початку військових дій і до жовтня взагалі не грали на сцені рідного театру ім. Франка. А якщо загалом, то з часу повномасштабного вторгнення вперше вийшли на сцену аж у липні. Це було в театрі ім. Лесі Українки, який нас прихистив, – говорить він. – Зараз у нашому залі, який може вміщати під тисячу осіб, зазвичай сидить на виставах десь близько 300 людей. Велика різниця, коли в залі аншлаг, або ж заповнений лише партер. Але й це вже свято! Спілкування з глядачем – неймовірна радість.

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А щодо репертуару, Задніпровський переконує, що люди йдуть у театр по позитив і моральне розвантаження.

Зараз такий час, що людям потрібна комедія, покращення настрою, – говорить актор. – Після перегляду вистави має хотітися жити. Зараз у буденності все складно, і після походу в театр не повинно стати ще гірше. Глядач іде до нас не по щось складне.

Нагадаємо, 

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