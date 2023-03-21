Ірма Вітовська поділилася особливими книжками українських поетів

21 марта 2023 13:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Ірма Вітовська поділилася особливими книжками українських поетів
Акторка Ірма Вітовська
Пресслужба Нового каналу

Акторка Ірма Вітовська розповіла про улюблені збірки поезій.

Читайте такожСпівак PTASHKIN став ветераном Бахмута і презентував альбом військових пісень
Щороку 21 березня відзначають Всесвітній день поезії. Серіал «Молода», який показує Новий канал, розповідає про життя книжкового видавництва. Зйомки серед книжок надихнули акторів пригадати своїх фаворитів у літературі. 

З нагоди свята акторка серіалу «Молода» Ірма Вітовська розповіла про улюблену поезію. 

Маю чесно зізнатися, що за останній рік я читала переважно професійні книжки, потрібні для навчання. Немає часу та сил, – відверто каже Ірма Вітовська. – Але під час війни іноді хочеться чогось драйвового й римованого. Тому інколи читаю вірші. Ділюся з вами улюбленими збірками!

Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу

«Війна 2022. Щоденники, есеї, поезії», сучасні українські автори

Про що книга? В антологію зібрали есеї, вірші та фрагменти щоденників українських письменників: Ліни Костенко, Софії Андрухович, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Любко Дереша, Павла Казаріна та інших. Після 24 лютого 2022 року в нашій країні утворилася нова воєнна реальність. Це й породило феномен нової літератури. У збірці не лише аналізують певні події, а й описують боротьбу українців за свою землю та незалежність. 

«Після Криму», Світлана Поваляєва

Читайте такожЗірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
Про що книга? Це перша поетична книжка авторки, в доробку якої вже є сім прозових і одна дитяча. У пронизливій збірці тісно переплітаються теми кохання, війни, чуттєвості й плинності часу.

Збірки сучасних українських поетів-військових

Також мені подобаються вірші Максима Кривцова й Артема Полежаки, які зараз воюють. Тому раджу прочитати їхні твори, – додає Ірма Вітовська.

Харківський поет Артем Полежака видав три поетичні збірки – «Стіхи о жизні», «Навісні пісні» та «Люди у пошуках щастя». Після повномасштабного вторгнення росії став на захист вітчизни й зараз служить у Національної гвардії України. Має позивний Химера.

Рівненський письменник Максим Кривцов пише вірші з підліткового віку. Пісня його авторства «Легенда про жовтий скотч» звучить у фільмі «Наші котики». Восени 2014 року пішов добровольцем на фронт. Кривцов і сьогодні продовжує боронити нашу країну від ворога. Його позивний – Далі.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

книги новини війна особисте життя зірок Новий канал Ірма Вітовська

Матеріали на тему

єПитання: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 20.03.2023)
Телешоу

єПитання: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 20.03.2023)
Тетяна Песик розповіла про гумор під час війни
Новини

Тетяна Песик розповіла про гумор під час війни
Анастасія Коротка розповіла про стосунки з Андрієм Бєдняковим на відстані
Новини

Анастасія Коротка розповіла про стосунки з Андрієм Бєдняковим на відстані
Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
Телешоу

Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Популярне відео

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK