Ірма Вітовська поділилася особливими книжками українських поетів

Акторка Ірма Вітовська розповіла про улюблені збірки поезій.

Щороку 21 березня відзначають Всесвітній день поезії. Серіал «Молода» , який показує Новий канал, розповідає про життя книжкового видавництва. Зйомки серед книжок надихнули акторів пригадати своїх фаворитів у літературі.

З нагоди свята акторка серіалу «Молода» Ірма Вітовська розповіла про улюблену поезію.

Маю чесно зізнатися, що за останній рік я читала переважно професійні книжки, потрібні для навчання. Немає часу та сил, – відверто каже Ірма Вітовська. – Але під час війни іноді хочеться чогось драйвового й римованого. Тому інколи читаю вірші. Ділюся з вами улюбленими збірками!

Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу

«Війна 2022. Щоденники, есеї, поезії», сучасні українські автори

Про що книга? В антологію зібрали есеї, вірші та фрагменти щоденників українських письменників: Ліни Костенко, Софії Андрухович, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Любко Дереша, Павла Казаріна та інших. Після 24 лютого 2022 року в нашій країні утворилася нова воєнна реальність. Це й породило феномен нової літератури. У збірці не лише аналізують певні події, а й описують боротьбу українців за свою землю та незалежність.

«Після Криму», Світлана Поваляєва

Збірки сучасних українських поетів-військових

Про що книга? Це перша поетична книжка авторки, в доробку якої вже є сім прозових і одна дитяча. У пронизливій збірці тісно переплітаються теми кохання, війни, чуттєвості й плинності часу.

Також мені подобаються вірші Максима Кривцова й Артема Полежаки, які зараз воюють. Тому раджу прочитати їхні твори, – додає Ірма Вітовська.

Харківський поет Артем Полежака видав три поетичні збірки – «Стіхи о жизні», «Навісні пісні» та «Люди у пошуках щастя». Після повномасштабного вторгнення росії став на захист вітчизни й зараз служить у Національної гвардії України. Має позивний Химера.

Рівненський письменник Максим Кривцов пише вірші з підліткового віку. Пісня його авторства «Легенда про жовтий скотч» звучить у фільмі «Наші котики». Восени 2014 року пішов добровольцем на фронт. Кривцов і сьогодні продовжує боронити нашу країну від ворога. Його позивний – Далі.

Нагадаємо,