Співак PTASHKIN став ветераном Бахмута і презентував альбом військових пісень

14 марта 2023 13:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Співак PTASHKIN став ветераном Бахмута і презентував альбом військових пісень
Співак Міша Панчишин
Пресслужба

Міша Панчишин, який співає під псевдонімом PTASHKIN, у минулому – переможець 8 сезону вокального проєкту “Х-Фактор”.

Читайте такожЗірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
З перших днів повномасштабного вторгнення співак Міша Панчишин вступив до лав ЗСУ і разом з побратимами воював на Київщині, а згодом – і на сході країни під Бахмутом, де отримав поранення і був звільнений восени 2022 року через тяжку контузію. 

Після звільнення від служби артист прийняв рішення повернутись до музики та бути корисним в тилу. Альбом військових пісень з назвою “Бойові Бобри” PTASHKIN присвятив своїм побратимам.

Під час виконання бойових завдань в мене не було настрою про щось писати або співати. Тільки після поранення, коли я опинився у шпиталі, а згодом – на реабілітації, в мене вийшло зібрати емоції у рядки цих пісень, – зізнається Панчишин.

Співак Міша Панчишин / Пресслужба

Співак розповідає, що альбом з восьми військових пісень йому допомогли написати побратими Іоанн Зенков та Ігор Ерметов. Особливе місце в альбомі заняла спільно написана молитва разом з мамою виконавця.

Ці, важливі для мене, треки описують наші з побратимами відчуття, які ми, без бойового досвіду, пережили на передовій. Ми опинились в умовах війни і мали взяти у руки зброю. В кожній з пісень зібрані наші думки, мрії та слова подяки найріднішим за молитви тощо, – розповідає PTASHKIN.

Читайте такожВіталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Зараз співак готує тур по шпиталях для військовослужбовців, щоб морально підтримати поранених побратимів. Так, Панчишин через волонтерство та допомогу діючим військовим хоче залишатись корисним навіть у тилу. В майбутньому плануються виступи артиста з презентованим  альбомом по всій Україні, щоб прославляти Героїв війни і розповісти світові про те, що воїни переживають на передовій!

Співак Міша Панчишин / Пресслужба

Нагадаємо, що у червні 2022 року Міша разом зі своїм продюсером Іоанном Зенковим розповіли, що пережили справжнє пекло на Сході, на нульовій лінії фронту. 5 днів вони були під безперервним артобстрілом та жили в окопах. Вже на шостий день орки прорвали фланги і взяли їхній взвод у кільце, з якого Панчишин і Зенков разом зі своїми побратимами таки змогли вирватися, провівши 14-годинний ближній бій з руснею. Живими звідти вийшли, на жаль, не всі “Бойові Бобри”.

Над альбомом “Бойові Бобри” безкоштовно зголосились працювати відомі музиканти та саунд-продюсери, серед яких: Вадим Лисиця (FOX STUDIO), Борис Кукоба (FENGSHUI RECORDS), Роман Катрук, Дмитро Михайлов (STUDIOROOM87), Антон Крайнов, Максим Бараник. Також до створення військових пісень долучились Олексій Завгородній, Юрій Фальоса, Геннадій Пугачов та Жан Болотов. 

Слухати альбом “Бойові Бобри” можна за посиланням

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

війна особисте життя зірок ЗСУ Міша Панчишин PTASHKIN

Матеріали на тему

Новий дует понад 10 днів в трендах youtube: Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV з кліпом «З тобою спокійно»
Меломан

Новий дует понад 10 днів в трендах youtube: Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV з кліпом «З тобою спокійно»
Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Новини

Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Твої Вірші, Мої Ноти: відвертість української душі в новому альбомі Артема Пивоварова
Новини

Твої Вірші, Мої Ноти: відвертість української душі в новому альбомі Артема Пивоварова
Зірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
Новини

Зірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Популярне відео

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK