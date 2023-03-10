Коли закінчиться війна: Оля Полякова презентувала нову концертну програму в Києві

8 березня у КВЦ «Парковий» відбулося 2 великих сольних виступи Олі Полякової, на якому була представлена абсолютно нова програма 100% українською, що отримала назву «Все буде добре».

Режисером нового шоу Олі Полякової виступив Герман Нєнов. Обидва концерти пройшли при солд ауті та мали благодійний характер – частина коштів від прибутку піде на пікап для військових під Бахмут – 3-й Прикордонний загін 1-й ВПС в/ч 9938 – та на цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам, яким допомагає громадська організація «ВПО України».

Першими оновлений репертуар співачки побачили військові, медики, волонтери та працівники ДСНС, для яких вхід на денний концерт був безкоштовним.

Уся програма Полякової пронизана темою війни, щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників, що стали невід’ємною частиною кожного номеру. Усі попередні російськомовні хіти Полякової були не лише перекладені, а й трансформувалися – як музично, так і ідейно. Серед них фірмові «Шльопки», які в гумористично-саркастичній формі висміюють «орків, чиї п‘ятки розлетілися по грядках», «Рай на землі» (раніше «Лёд тронулся»), «Номер 1» про українських захисників, «Чарівні очі» (раніше «Длинноногое счастье») та інші.

Особливої уваги заслуговує трек «Тримай її», присвяченій медикині Оксані Баландіній, що втратила кінцівки під час обстрілу, та її чоловіку. Особиста історія дівчини настільки вразила співачку, що Оля вирішила заспівати про неї в пісні. Партію скрипки до «Тримай мене» виконав військовий скрипаль Мойсей Бондаренко, який відомий своєю грою на музичному інструменті в гарячих точках.

Сюрпризом для глядачів став вихід на сцену легендарного морпіха та захисника Маріуполя Михайла Діанова, який подякував кожному українцю за щоденну працю, відданість та підтримку української армії.

Нова програма «Все буде добре» стане основою для всеукраїнського туру Олі Полякової, який вже стартує з концертів в Дніпрі та Кам‘янському 11 та 12 березня.

Нагадаємо,