Злата Огнєвіч розповіла, як реагує на новини і жарти про росіян

9 марта 2023 15:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Злата Огнєвіч розповіла, як реагує на новини і жарти про росіян
Співачка Злата Огнєвіч
instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч зізналася, чи полюбляє дивитися меми про росіян у соціальних мережах і розповіла, що робить разом із своєю командою для того, щоб прискорити нашу перемогу.

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Популярна українська співачка Злата Огнєвіч зʼявилася у студії подкаста “Олега френди”, який виходить на YouTube-сторінці каналу “Дом”, у світшоті з написом “BAVOVNA”, тому Олег Борисов поцікавився, чи любить артистка хейт і жарти про росіян.

Я трошки тролю. Але для мене все, що повʼязано з росіянами – це тригер. Не можу дивитися, як їх хейтять, ті відео, які вигружає Гордон, щоб показати, які вони недолугі. Мене починає нудити при чому на фізичному рівні. Я настільки їх ненавиджу, зневажаю, що мені стає погано. Я просто знаю, що вони потвори і все. Краще я дивитимусь відео наших хлопців і дівчат – все те, що стосується доброго і хорошого, а це – ні! – поділилась Злата.

Співачка Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Артистка зазначає – не хоче мати з загарбниками жодних справ, чути про них чи бачити. І закликає українців до одного – стояти до кінця, вірячи лише в нашу країну.

Сьогодні у нас є єдиний вихід – боротися! Просити зброю, підтримку у інших країн, щоб Україна не зникала зі світових шпальт. Це єдиний вихід для нас! – коментує артистка.

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Огнєвіч і її команда теж борються – співачка не перестає збирати гроші на потреби ЗСУ, донатити та підтримувати економіку держави. 

На початку війни до мене звернулася моя подруга з Америки і запропонувала долучитися до зборів кошт. Я зібралася і полетіла на Захід. За той період ми зібрали близько 9 млн гривень, у тому числі були мої сольні виступи у Вашингтоні та Денвері, де наша українська спільнота передала мені кошти цілеспрямовано на “Азов”, – розповідає Злата. – Далі був мій невеличкий тур, під час якого я зібрала і задонатила близько 100 тисяч грн. Також із своїх власних коштів я постійно доначу, вже більше 100 тисяч точно відправила, а ще хочу зробити тур у майбутньому. Звісно, із заробленого віддаю не все – частина йде на мою команду, тому що для них це робота.

Співачка Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Крім того, зірка згадала про останню справу, завдяки якій було зібрано майже півмільйона гривень на допомогу постраждалим у Протасовому Яру: 250 тисяч задонатили шанувальники співачки – це був її подарунок до дня народження, а іншу частину грошей дали партнери Злата.

Нагадаємо,  

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