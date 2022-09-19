Злата Огнєвіч розкрила секрет міцних і гармонійних стосунків

19 сентября 2022 12:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Злата Огнєвіч розкрила секрет міцних і гармонійних стосунків
Співачка Злата Огнєвіч
Пресслужба Нового каналу

Співачка Злата Огнєвіч стала запрошеною зіркою на реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі й поділилася своїми думками щодо романтичних взаємовідносин.

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У проєкті «Пара на мільйон» (Новий канал) зустрілися протилежні світи – розкуті та впевнені у собі дівчата, які цікавляться модою та виставляють своє життя напоказ у соцмережах, та сором’язливі хлопці, які весь вільний час проводять за книгами та комп’ютером. Чи є в них шанс побудувати гармонійні стосунки, припустила співачка Злата Огнєвіч. Вона стала запрошеною зіркою у третьому випуску проєкту.

Я вірю у справжнє кохання. Вірю, що є магія, яка виникає між людьми, щось на зразок електричного струму. У парі мають бути оці точки дотику, бо коли їхні світи зовсім різні, їм буде складно будувати стосунки. Якщо ж є щирі почуття та бажання об’єднатися, то, в принципі, все можливо, – вважає Злата.

Співачка Злата Огнєвіч / Пресслужба Нового каналу

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На думку співачки, головне у стосунках – готовність відкритися перед партнером і довіритися йому.

Вважаю, що головний секрет міцних стосунків – бажання йти на діалог і бути готовими до компромісу. Потрібно не боятися сідати й говорити про речі, які бентежать, можливо, не подобаються. Особливо якщо пара живе разом. Тоді, звісно, виникатимуть і певні побутові моменти, які треба обговорювати, – зазначила гостя реаліті. – Також відносини для обох мають бути цінними. Якщо партнери цінують, поважають і кохають одне одного й не бояться разом пробувати щось нове, стосунки складуться міцні та гармонійні.

Нагадаємо, 

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