Злата Огнєвіч розкрила секрет міцних і гармонійних стосунків
19 сентября 2022 12:20
Співачка Злата Огнєвіч
Пресслужба Нового каналу
Співачка Злата Огнєвіч стала запрошеною зіркою на реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі й поділилася своїми думками щодо романтичних взаємовідносин.
Читайте такожАлла Мазур у день народження звернулася до українців і закликала допомогти з ліками для онкопацієнтівУ проєкті «Пара на мільйон» (Новий канал) зустрілися протилежні світи – розкуті та впевнені у собі дівчата, які цікавляться модою та виставляють своє життя напоказ у соцмережах, та сором’язливі хлопці, які весь вільний час проводять за книгами та комп’ютером. Чи є в них шанс побудувати гармонійні стосунки, припустила співачка Злата Огнєвіч. Вона стала запрошеною зіркою у третьому випуску проєкту.
Я вірю у справжнє кохання. Вірю, що є магія, яка виникає між людьми, щось на зразок електричного струму. У парі мають бути оці точки дотику, бо коли їхні світи зовсім різні, їм буде складно будувати стосунки. Якщо ж є щирі почуття та бажання об’єднатися, то, в принципі, все можливо, – вважає Злата.
Співачка Злата Огнєвіч / Пресслужба Нового каналу
Вважаю, що головний секрет міцних стосунків – бажання йти на діалог і бути готовими до компромісу. Потрібно не боятися сідати й говорити про речі, які бентежать, можливо, не подобаються. Особливо якщо пара живе разом. Тоді, звісно, виникатимуть і певні побутові моменти, які треба обговорювати, – зазначила гостя реаліті. – Також відносини для обох мають бути цінними. Якщо партнери цінують, поважають і кохають одне одного й не бояться разом пробувати щось нове, стосунки складуться міцні та гармонійні.
Нагадаємо,