Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск: хто покинув реаліті 12.09.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 2 випуску від 12.09.2022

12 вересня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 2 випуску від 12.09.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Уже в другому випуску на реаліті «Пара на мільйон» почали розпалюватися пристрасті – дехто з учасників зрозумів, що зробив невірний вибір партнера на першій вечірці. Тепер Владислав Москалюк хоче продовжувати змагання з Анною Настоящею, а Ілля Дегтяренко – з Валею Мрачковською. Вони відчули симпатію одне до одного та забажали помінятися парами.

За правилами проєкту Нового каналу, наприкінці кожного тижня вони вирушають у потаємну кімнату та голосують проти тих, хто, на їхню думку, має залишити «Пару на мільйон». Оскільки ідея з обміном парами не сподобалася більшості учасників, вони вирішили «допомогти» Владиславу та Валі іншим шляхом – вигнати їх з проєкту. Аби ті могли будувати стосунки з тим, з ким їм хочеться, але за межами реаліті.

Пара на мільйон: Владислав Москалюк і Валя Мрачковська / Пресслужба Нового каналу

Утім сталося не так, як гадалося. З невеликим відривом їх обігнала пара Роман Пхан і Діана-Катерина Романкевич – саме вони пішли з «Пари на мільйон» у другому випуску.

Особисто мені Роман дуже імпонував. Він одразу зайшов у проєкт із наїздом на ведучих, а я дуже люблю наїзди, – посміялася ведуча реаліті Леся Нікітюк. – Мені було шкода, що саме він залишив «Пару на мільйон».

Пара на мільйон: Роман Пхан і Діана-Катерина Романкевич / Пресслужба Нового каналу

А сам учасник йшов з реаліті з позитивом:

Я залишив проєкт з повним серцем позитивних згадок про людей, з якими тут подружився, та бажаю перемоги Кирилу Пузенку й Ані Зубрицькій, – сказав на прощання Роман.

До речі, саме Аня та Кирило цього тижня заробили імунітет, тому проти них не могли голосувати. Чи зможуть вони продовжити боротьбу в такому ж темпі – побачимо в наступних епізодах.