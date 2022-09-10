Щасливі за сім днів 6 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після
4 вересня на СТБ вийшов 6 випуск мейковер-шоу Щасливі за сім днів 2022. Проєкт грандіозних перевтілень допоміг Віті Віді з Хмельницького лише за сім днів кардинально змінити своє життя.
Справжня трансформація допомогла Віті подивитися на життя по-іншому. Експерти проєкту не тільки допомогли Віті змінитися зовні, а і внутрішньо. Вона почала більше цінувати себе, свій час, простір. Тож коли Віта вийшла до чоловіка, він одразу наважився зробити пропозицію. І навіть тоді жінка змусила коханого понервувати, інтригуючи кілька хвилин своєю відповіддю.
Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.