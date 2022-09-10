Щасливі за сім днів 6 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після

10 сентября 2022 19:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 6 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після
Щасливі за сім днів 6 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після
Пресслужба каналу СТБ

4 вересня на СТБ вийшов 6 випуск мейковер-шоу Щасливі за сім днів 2022. Проєкт грандіозних перевтілень допоміг Віті Віді з Хмельницького лише за сім днів кардинально змінити своє життя.

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Героїня 6 випуску проєкту Щасливі за сім днів 2022 знаходилася у стані постійної образи. 38-річна Віта жила з чоловіком більш як 11 років, проте вони не були одружені. Свої переживання вона заїдала шкідливою їжею, відповідно набирала зайву вагу, що засмучувало ще більше.

Справжня трансформація допомогла Віті подивитися на життя по-іншому. Експерти проєкту не тільки допомогли Віті змінитися зовні, а і внутрішньо. Вона почала більше цінувати себе, свій час, простір. Тож коли Віта вийшла до чоловіка, він одразу наважився зробити пропозицію. І навіть тоді жінка змусила коханого понервувати, інтригуючи кілька хвилин своєю відповіддю.

Щасливі за сім днів 6 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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