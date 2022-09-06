Щасливі за сім днів 1 сезон 6 випуск від 04.09.2022 дивитися онлайн

4 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 6 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 04.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску проєкту Щасливі за сім днів : у проєкті шлях трансформації пройде 38-річна Віта Віда з Хмельницького. На перший погляд у жінки є все: успішний бізнес, чудові діти, затишний будинок і гарний чоловік. Але вона не почувається щасливою. Віта мешкає з Олександром уже 11 років, і за цей час не отримала пропозиції руки та серця. Чоловік не поспішає звати жінку заміж, адже вважає, що спочатку його супутниця має довести, що вона найкраща.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 6 Віта розповість, що таке ставлення чоловіка дуже негативно впливає на її моральний стан. Вона не відчуває його підтримки і любові, тому свій душевний біль заїдає чимось смачненьким. Жінці не подобається, як вона виглядає зараз, але вона не може самостійно нічого змінити. Не пропустіть цікаве перевтілення – дивіться онлайн Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 6 від 04.09.2022.

6 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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