Щасливі за сім днів 1 сезон 6 випуск від 04.09.2022 дивитися онлайн
4 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 6 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 04.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 6 Віта розповість, що таке ставлення чоловіка дуже негативно впливає на її моральний стан. Вона не відчуває його підтримки і любові, тому свій душевний біль заїдає чимось смачненьким. Жінці не подобається, як вона виглядає зараз, але вона не може самостійно нічого змінити. Не пропустіть цікаве перевтілення – дивіться онлайн Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 6 від 04.09.2022.
6 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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