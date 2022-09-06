Аферисти в сітях 7 сезон 1 випуск від 03.09.2022 дивитися онлайн

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Пресслужба Нового каналу
3 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 1 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 03.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 1 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: під час першого розслідування Олена-Крістіна Лебідь та знімальна група так сильно сміялися, що буквально падали з ніг. Як аферисти прикидаються представниками великих супермаркетів та розводять своїх жертв на гроші? Дізнайся прямо зараз! А також дивись інші розслідування, в яких команда Нового каналу показує правду про аферистів – наприклад ворожіння на оселедці та торті. Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 1 випуск від 03.09.2022.
1 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.